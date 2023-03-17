Но похоже, что это все-таки фейк.

Вот такое видео можно сейчас найти во всех соцсетях.

В Аргентине скандал – Алехандро несколько дней назад вызвали на мартовские матчи сборной Аргентины, а тут такое.

Игрок «МЮ» теперь вряд ли поедет в сборную из-за полученной травмы, но ситуация все равно неприятная – молодое дарование радуется голу в ворота родной сборной.

Но известный обозреватель Рой Неймер считает, что на видео не Гарначо, все дело в татуировках.

У молодого человека на видео их нет, а у Гарнчао забиты обе руки.

Кроме того, Неймер считает, что видео снято еще до финала ЧМ, но этому доказательств пока нет – все видео, слитые в твиттер, датируются после финального матча в Катаре.

Что думаете, у Гарначо двойник без тату или это все-таки он?