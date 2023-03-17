Аргентинцы ополчились на Гарначо: в сеть слили видео, на котором он радуется голу Мбаппе в финале чемпионата мира😳😳😳
Но похоже, что это все-таки фейк.
Вот такое видео можно сейчас найти во всех соцсетях.
В Аргентине скандал – Алехандро несколько дней назад вызвали на мартовские матчи сборной Аргентины, а тут такое.
Игрок «МЮ» теперь вряд ли поедет в сборную из-за полученной травмы, но ситуация все равно неприятная – молодое дарование радуется голу в ворота родной сборной.
Но известный обозреватель Рой Неймер считает, что на видео не Гарначо, все дело в татуировках.
У молодого человека на видео их нет, а у Гарнчао забиты обе руки.
Кроме того, Неймер считает, что видео снято еще до финала ЧМ, но этому доказательств пока нет – все видео, слитые в твиттер, датируются после финального матча в Катаре.
Что думаете, у Гарначо двойник без тату или это все-таки он?
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