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Аргентинцы ополчились на Гарначо: в сеть слили видео, на котором он радуется голу Мбаппе в финале чемпионата мира😳😳😳

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Но похоже, что это все-таки фейк.

Вот такое видео можно сейчас найти во всех соцсетях.

В Аргентине скандал – Алехандро несколько дней назад вызвали на мартовские матчи сборной Аргентины, а тут такое.

Игрок «МЮ» теперь вряд ли поедет в сборную из-за полученной травмы, но ситуация все равно неприятная – молодое дарование радуется голу в ворота родной сборной.

Но известный обозреватель Рой Неймер считает, что на видео не Гарначо, все дело в татуировках.

The youngster already has ink on both his right and left arms

У молодого человека на видео их нет, а у Гарнчао забиты обе руки.

There is a portrait of a woman's face on his right arm

Кроме того, Неймер считает, что видео снято еще до финала ЧМ, но этому доказательств пока нет – все видео, слитые в твиттер, датируются после финального матча в Катаре.

Что думаете, у Гарначо двойник без тату или это все-таки он?

1 комментарий

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En1ex
Нет креатива, вот и "разводят грязь"
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