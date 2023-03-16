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🔥Сэра Алекса Фергюсона спросили о предпочтениях в чемпионской гонке. Великий тренер дал высококлассный ответ

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Другого ждать не приходилось.

Журналист ITV Racing решил взять интервью у бывшего тренера «Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона, который посетил Челтнемский фестиваль, посвященный скачкам. Его интересовала чемпионская гонка в АПЛ:

− «Манчестер Сити» или «Арсенал», сэр Алекс?

− Меня это не интересует.

− Отличный ответ, сэр Алекс. Вы знаете игру.

− *смеется*

Фергюсон всегда будет поддерживать родной «Юнайтед» и уж точно не обращает внимания на другие команды АПЛ.

6 комментариев

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Сергей Смирнов
Орсенал не станет чемпионом.
+1
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aya
Ответ Эннер Валенсия
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Загляните в таблицу, пожалуйста. А провалы бывают у всех
+2
-2
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Billy_Shears
надо было спрашивать, сможет ли муму зацепиться за топ-4
0
-1
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Эннер Валенсия
Ответ aya
Сэр Алекс: в сортах г***на не разбираюсь! ))
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Никита Самарин
На опыте 😏
+4
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aya
Сэр Алекс: в сортах г***на не разбираюсь! ))
+8
-8
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Brigant
САФ как всегда достойно!
+13
-1
+12
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