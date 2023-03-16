🔥Сэра Алекса Фергюсона спросили о предпочтениях в чемпионской гонке. Великий тренер дал высококлассный ответ
Другого ждать не приходилось.
Журналист ITV Racing решил взять интервью у бывшего тренера «Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона, который посетил Челтнемский фестиваль, посвященный скачкам. Его интересовала чемпионская гонка в АПЛ:
− «Манчестер Сити» или «Арсенал», сэр Алекс?
− Меня это не интересует.
− Отличный ответ, сэр Алекс. Вы знаете игру.
− *смеется*
Фергюсон всегда будет поддерживать родной «Юнайтед» и уж точно не обращает внимания на другие команды АПЛ.
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