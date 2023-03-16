Другого ждать не приходилось.

Журналист ITV Racing решил взять интервью у бывшего тренера «Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона, который посетил Челтнемский фестиваль, посвященный скачкам. Его интересовала чемпионская гонка в АПЛ:

− «Манчестер Сити» или «Арсенал», сэр Алекс?

− Меня это не интересует.

− Отличный ответ, сэр Алекс. Вы знаете игру.

− *смеется*

Фергюсон всегда будет поддерживать родной «Юнайтед» и уж точно не обращает внимания на другие команды АПЛ.