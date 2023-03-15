Печальные цифры.

У Антони один из худших показателей среди вингеров по созданию голевых моментов в этом сезоне Премьер-лиги.

Согласно исследованию, проведенному The Athletic, бразилец набрал всего 0,05 XA (ожидаемых ассистов) среди вингеров, что значительно ниже, чем у остальных.

Он не сделал ни одной результативной передачи за «красных дьяволов» в лиге и является одним из наименее креативных игроков в команде.

Такие игроки, как Фред, Каземиро и Диогу Далот, создают больше моментов, чем он.

Что интересно, в нынешнем сезоне Антони сделал больше результативных передач (2) за «Аякс», чем в Премьер-лиге за «Юнайтед».

На данный момент 23-летний футболист провел в лиге 14 матчей, забив 3 гола.