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⬇️ Антони стал худшим среди вингеров по созданию моментов в АПЛ. Исследование The Athletic

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Антони Антони
Фред Фред
Футбол Футбол

Печальные цифры.

У Антони один из худших показателей среди вингеров по созданию голевых моментов в этом сезоне Премьер-лиги.

Согласно исследованию, проведенному The Athletic, бразилец набрал всего 0,05 XA (ожидаемых ассистов) среди вингеров, что значительно ниже, чем у остальных.

Он не сделал ни одной результативной передачи за «красных дьяволов» в лиге и является одним из наименее креативных игроков в команде.

Такие игроки, как Фред, Каземиро и Диогу Далот, создают больше моментов, чем он.

Что интересно, в нынешнем сезоне Антони сделал больше результативных передач (2) за «Аякс», чем в Премьер-лиге за «Юнайтед».

На данный момент 23-летний футболист провел в лиге 14 матчей, забив 3 гола.

4 комментария

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Джордж Бест
Антони аут
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Вовито Бомбито
А мудрик что?
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red hikkikomori
Зато он 3-й по лайкам в тик-ток 💪
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Ksandvankneshas
Не удивлён. Антони нулячий в атаке весь сезон АПЛ. Повезло, что начал нормально, что сейчас бы совсем приуныл из-за критики.
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