Алехандро Гарначо получил травму в результате подката Уокера-Питерса в матче против «Саутгемптона» (0:0) на «Олд Траффорд» в минувшее воскресенье.

Футболист покинул стадион на костылях. Теперь он подтвердил, что травма не позволит ему участвовать в «предстоящих матчах» за клуб, а также за сборную Аргентины.

«Трудно выразить словами, что я сейчас чувствую», — написал Гарначо в социальных сетях. «К сожалению, я не смогу помочь своей команде и товарищам в предстоящих матчах на важном этапе сезона для нас в «Манчестер Юнайтед». Я разочарован, что также вынужден буду пропустить возможность сыграть за сборную Аргентины, что было бы большой радостью и гордостью для меня и моей семьи. Но это часть футбола, часть профессии – я полностью сосредоточен на своем восстановлении. Бог научил меня никогда не сдаваться, и я сделаю все, чтобы вернуться сильнее, чем когда-либо».