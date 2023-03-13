Мог бы усилить состав.

Недавно некоторые английские таблоиды написали о том, что «Юнайтед» собирается приобрести 21-летнего центрального защитника лиссабонского «Спортинга» Гонсалу Инасиу.

Однако сегодня инсайдер Фабрицио Романо в своем ежедневном подкасте CaughtOffside отреагировал на данный слух следующим образом:

«Инасиу − удивительный талант, я думаю, что он один из лучших левоногих молодых центральных защитников в Европе. Он был бы лучшим приобретением, но по «Юнайтед» и их интересу у меня нет ничего конкретного».

Сайт Transfermarkt оценивает португальца в 25 млн евро. Его контракт действует до 2026 года. В этом сезоне за лиссабонцев Инасиу провел 39 матчей, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.