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🤷 «Я не знаю, как отреагирует их команда». Пеллегрини высказался о состоянии «Ман Юнайтед»

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Завтра «МЮ» сыграет с «Бетисом».

«Я уверен, что «Манчестер Юнайтед» видит во мне большого соперника», - рассмеявшись сказал Мануэль Пеллегрини.

Напомним, что чилийский специалист ранее возглавлял «Манчестер Сити», и теперь, он снова встретится с «Юнайтед» - на этот раз в качестве тренера «Бетиса» в 1/8 финала Лиги Европы.

«Я не думаю, что «Юнайтед» страдал сильнее», - сказал Пеллегрини, вспоминая недавнее поражение красных дьяволов от «Ливерпуля» со счетом 7:0.

«Я не знаю, как отреагирует их команда - упадет или придет к нам с ножом в зубах.

Такой большой клуб, как «Манчестер Юнайтед», всегда будет подниматься. Они вложили много денег, чтобы снова конкурировать против «Сити», «Ливерпуля» и «Челси», - добавил Пеллегрини.

4 комментария

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Erakha
Я думаю никакие плохие результаты прошлых лет не сравнятся с этим поражением. Наверное это самое дно, и хуже этого может быть только еще одно поражение еще большим счетом (что я уверен больше не повторится). Так что пришло время оттолкнуться от этого дна и всплывать в верх к победам и титулам.
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fellx
Ответ леша коваленко
Вне всякого сомнения Ман Юн встанет с колен, отряхнется и пойдет дальше клепать победы!
Правильно подмечено, с колен, на Энфилде они работали именно на коленях
+1
-1
0
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Kekemeke
Ну вот и посмотрим, а то в прошлом сезоне тоже стыдные поражения были, и слова "мы в следующем матче покажем!!!", а показывали очередное дно.
Лучше бы конечно не словами болтали, а просто вышли и показали.
+2
0
+2
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леша коваленко
Вне всякого сомнения Ман Юн встанет с колен, отряхнется и пойдет дальше клепать победы!
+13
-1
+12
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