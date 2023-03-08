Завтра «МЮ» сыграет с «Бетисом».

«Я уверен, что «Манчестер Юнайтед» видит во мне большого соперника», - рассмеявшись сказал Мануэль Пеллегрини.

Напомним, что чилийский специалист ранее возглавлял «Манчестер Сити», и теперь, он снова встретится с «Юнайтед» - на этот раз в качестве тренера «Бетиса» в 1/8 финала Лиги Европы.

«Я не думаю, что «Юнайтед» страдал сильнее», - сказал Пеллегрини, вспоминая недавнее поражение красных дьяволов от «Ливерпуля» со счетом 7:0.

«Я не знаю, как отреагирует их команда - упадет или придет к нам с ножом в зубах.

Такой большой клуб, как «Манчестер Юнайтед», всегда будет подниматься. Они вложили много денег, чтобы снова конкурировать против «Сити», «Ливерпуля» и «Челси», - добавил Пеллегрини.