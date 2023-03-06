Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз заступился за полузащитника "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша после поражения 7:0 от "Ливерпуля".

Скоулз считает эту критику чрезмерной и указывает на то, что "МЮ" не хватает мастерства на многих позициях, между которыми Бруну разрывался.

"Вообще-то, мне было жалко его, когда он играл. Ему приходилось оказываться на слишком большом количестве позиций, чтобы выполнять работу за команду. Он был слева, он был справа, он играл по центру, он был везде понемногу".

"Нельзя сказать, чтобы кто-нибудь из игроков этих позиций сыграл так, как подобает. Это бы не лучший его день".

"Но я думаю, что пара игроков просто не вполне соответствуют этому уровню, чтобы играть такие большие матчи", — цитирует Скоулза Daily Mail.