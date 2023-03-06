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«Тен Хаг уже творит чудеса»: Патрис Эвра призывает фанатов поддержать команду после разгрома от «Ливерпуля»

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Патрис Эвра призывает фанатов поддержать команду после разгрома от «Ливерпуля».

«С этой командой они идут в правильном направлении, но они еще не готовы [выиграть Премьер-лигу]. Я не заблуждаюсь.

Как болельщик «Манчестер Юнайтед», я буду думать о титуле, но буду честен с вами, я никогда не думал, что «Юнайтед» сможет победить [в этом сезоне], потому что это процесс».

Легенда продолжила: «[Эрик] Тен Хаг уже творит чудеса, люди забывают это.

У нас уже есть трофей. Конечно, это огромная потеря — семь голов — это много, и вы можете поставить под сомнение защиту, — но победить «Ливерпуль» в миллион раз сложнее. Мы не можем забывать, что сейчас делает эта команда».

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