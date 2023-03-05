11 комментариев

Они это заслужили.

Сегодня «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» со счетом 7:0.

После финального свистка большинство игроков пытались тихо пробраться в раздевалку, не общаясь с фанатами. Только Марсель Забитцер пошел в сторону трибуны болельщиков манкунианцев и похлопал им.

Однако Рафаэль Варан, который был сегодня совсем не на высоте, все равно помнил, как важно выказать уважение фанатам. Он начал кричать уходящим игрокам, что они должны подойти к болельщикам и извиниться.

Такой поступок логично было бы ожидать от капитана Бруну Фернандеша, чья это обязанность, или Каземиро, который отличается своими лидерскими качествами, но на этот раз они не нашли в себе силы на это.