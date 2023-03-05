United Tweets
Блог

Один игрок «Манчестер Юнайтед» накричал на партнеров по команде и заставил их извиниться перед фанатами. И это не капитан Бруну

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы Клубы
Рафаэль Варан Рафаэль Варан
Футбол Футбол

Они это заслужили.

Сегодня «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» со счетом 7:0.

После финального свистка большинство игроков пытались тихо пробраться в раздевалку, не общаясь с фанатами. Только Марсель Забитцер пошел в сторону трибуны болельщиков манкунианцев и похлопал им.

Однако Рафаэль Варан, который был сегодня совсем не на высоте, все равно помнил, как важно выказать уважение фанатам. Он начал кричать уходящим игрокам, что они должны подойти к болельщикам и извиниться.

Такой поступок логично было бы ожидать от капитана Бруну Фернандеша, чья это обязанность, или Каземиро, который отличается своими лидерскими качествами, но на этот раз они не нашли в себе силы на это.

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anton Drozdov
Ответ MARELLE CLOTHES
Это был психологический нокаут,их бы пивом закидали(смотря какие там фанаты),и 100% никто интервью после матча не даст,кроме МУЖЧИНЫ ЭРИКА ТЕН ХАГА разбор полетов будет долгим,главное на этом не зацикливаться,а то потом с этим же на след матч и пойдете,ФАНЫ МЮ ДАВАЙТЕ ЗАБУДЕМ ЭТОТ СТРАШНЫЙ СОН!!!
Такое вы уже не забудете :) как и фанаты Ливерпуля
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gon3a1e5@mail.ru
Каземиро уже на лавке был
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Я-не-Я
Сейчас бы главное понять тренерам - отчего команда психологически посыпалась после 2 гола. И разобраться, что сделать, чтобы похожее не повторялось.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fellx
Чемпион мира и воспитанник Реала. Никаким Бруно не понять, что такое уважение
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
василий иванов
Бруну по другой части, размахивать руками весь матч, делать невинный вид весь матч, бить по ногам в тихушку, нырять в штрафной, ну и пихать судью! с него и этого хватит!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Igor Ryzhankov
Ответ MARELLE CLOTHES
Это был психологический нокаут,их бы пивом закидали(смотря какие там фанаты),и 100% никто интервью после матча не даст,кроме МУЖЧИНЫ ЭРИКА ТЕН ХАГА разбор полетов будет долгим,главное на этом не зацикливаться,а то потом с этим же на след матч и пойдете,ФАНЫ МЮ ДАВАЙТЕ ЗАБУДЕМ ЭТОТ СТРАШНЫЙ СОН!!!
Все правильно 🤝
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А.В. Бубнов
Ответ Александр Грищенков
Думал будет победа или ничья,а тут дно пробили бросили играть после второго гола,какой позор.Можно хотя бы доиграть без позора,надеюсь перед Бетисом не облажаются
Я ждал ничью. А тут такое.
Хреново гостей встречают на Энфилде. Хлеба не было, сразу солью в глаза...
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А.В. Бубнов
От Бруну модно было ждать только толчков в спину судей, что сегодня и увидели.
Хоть на пенальти один насимулировал...
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MARELLE CLOTHES
Это был психологический нокаут,их бы пивом закидали(смотря какие там фанаты),и 100% никто интервью после матча не даст,кроме МУЖЧИНЫ ЭРИКА ТЕН ХАГА разбор полетов будет долгим,главное на этом не зацикливаться,а то потом с этим же на след матч и пойдете,ФАНЫ МЮ ДАВАЙТЕ ЗАБУДЕМ ЭТОТ СТРАШНЫЙ СОН!!!
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дима Штепа
Пускай найдут силы теперь пешочком до Карингтона пройтись, как раз к утренней тренировке дойдут
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Грищенков
Думал будет победа или ничья,а тут дно пробили бросили играть после второго гола,какой позор.Можно хотя бы доиграть без позора,надеюсь перед Бетисом не облажаются
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий