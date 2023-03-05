Все молодцы, но выиграют не все.

Легенда «Ливерпуля» Робби Фаулер высказал свое мнение о шансах «Манчестер Юнайтед» на титул АПЛ в этом сезоне.

В своей колонке для газеты The Mirror он написал, что «Манчестер Юнайтед» не сможет выиграть АПЛ в этом сезоне:

«Люди продолжают спрашивать меня, может ли «Манчестер Юнайтед» выиграть титул. Мой ответ? Они могут, но не выиграют! Должен сказать, что они заслуживают огромной похвалы за то, как клуб преобразился в этом сезоне.

Все линии команды нуждаются в усилении, прежде чем они смогут стать по-настоящему конкурентоспособными в лиге.

Я говорю, что они не выиграют его исключительно потому, что все еще верю, что «Манчестер Сити» пойдет на один из своих финальных «спринтов», где они непобедимы.

Однако, это никак не отнимает должное у «Юнайтед» или их менеджера Эрика тен Хага, ровно как и Арсенала» с Микелем Артетой, если на то пошло. Оба клуба показывают убедительный футбол в этом сезоне и находятся там, где они заслуживают быть.

Тем не менее, я думаю, что у «Сити» больше опыта и знаний о том, как нужно играть в конце сезона».