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🙅 «Они могут, но не выиграют!». Легенда «Ливерпуля» Робби Фаулер дал прогноз чемпионской гонки АПЛ

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Все молодцы, но выиграют не все.

Легенда «Ливерпуля» Робби Фаулер высказал свое мнение о шансах «Манчестер Юнайтед» на титул АПЛ в этом сезоне.

В своей колонке для газеты The Mirror он написал, что «Манчестер Юнайтед» не сможет выиграть АПЛ в этом сезоне:

«Люди продолжают спрашивать меня, может ли «Манчестер Юнайтед» выиграть титул. Мой ответ? Они могут, но не выиграют! Должен сказать, что они заслуживают огромной похвалы за то, как клуб преобразился в этом сезоне.

Все линии команды нуждаются в усилении, прежде чем они смогут стать по-настоящему конкурентоспособными в лиге.

Я говорю, что они не выиграют его исключительно потому, что все еще верю, что «Манчестер Сити» пойдет на один из своих финальных «спринтов», где они непобедимы.

Однако, это никак не отнимает должное у «Юнайтед» или их менеджера Эрика тен Хага, ровно как и Арсенала» с Микелем Артетой, если на то пошло. Оба клуба показывают убедительный футбол в этом сезоне и находятся там, где они заслуживают быть.

Тем не менее, я думаю, что у «Сити» больше опыта и знаний о том, как нужно играть в конце сезона».

5 комментариев

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stanvixx
Все молодцы, но выигрывают не все. Вернее, выигрывают все, но могут не только лишь все, мало кто может это делать
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Александр Калашников
Время покажет. Насчёт Сити он прав. Все ещё не верится что Арсенал станет чемпионом. Отрыв невилик, очную встречу вполне могут проиграть. Это уже минус 3 очка.
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Dm Kznts
Ответ red hikkikomori
ща придут wekil halylow и Fellx и расскажут как Фаулер не прав насчёт Арсенала и прав насчёт МЮ 😂
и тут же он станет их личным врагом и они его забанят ))
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Hella black
Арсенал золото АПЛ сезона 2022-2023
Сити - Серебро
Ну и Юнайтед - Бронза 2022-2023. А теперь давайте вспомним МЮ в начале сезона с псевдо - великим Роналду в обойме ! Предрекали что даже в зону Кубков не попадут,на деле же лучший скачок в АПЛ по уровню и содержанию игры. Нужно-то было всего,дать пинка под зад зазнайке КриРо и дела пошли в гору !
+4
-1
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red hikkikomori
ща придут wekil halylow и Fellx и расскажут как Фаулер не прав насчёт Арсенала и прав насчёт МЮ 😂
+7
-3
+4
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