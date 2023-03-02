United Tweets
Блог

Сыновья-близнецы Даррена Флетчера выбрали «Сити» вместо «МЮ» и играют против друг друга за сборные Англии и Шотландии. Что?!!😡

Клубы Клубы
Даррен Флетчер Даррен Флетчер
Манчестер Сити Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Особенности Великборитании.

Man Utd icon Darren Fletcher to allow 16-year-old twins to sign pro deals with rivals City... despite Old Trafford role | The Sun

Тайлер и Джек Флетчеры оба играют за академию «Манчестер Сити», несмотря на то, что отец Даррен еще недавно был техническим директором «Юнайтед», а до этого долгое время играл за «МЮ».

Братья-близнецы были вызваны в шотландскую сборную Стюарта Гленни до 16 лет в августе прошлого года.

Но несколько месяцев спустя братья сошлись уже лицом к лицу на турнире среди юношей до 16 лет в Пафосе на Кипре. Все дело в том, что Джека пригласили играть в полузащите за «Трех львов» (сборную Англии), а Тайлер остался в шотландской сборной.

Англия одержала победу над шотландцами со счетом 3:0, а близнецы Флетчер неизбежно попали в заголовки газет.

Darren Fletcher's twin sons line-up against each other in game between England and Scotland

15-летний Джек после игры даже выложил пост в инстаграм, чтобы выразить свое восхищение тем, что сделал результативную передачу против команды Стюарта Гленни.

Оба парня высоко ценятся в академии «Манчестер Сити». В декабре сообщалось, что близнецы Флетчер вот-вот должны подписать профессиональные контракты с «Сити».

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zlatan Ibra
Ответ Neron
Совсем они уже заигрались с этой толерастией и вседозволенностью! Если бы мой сын выбрал Сити, а не Юнайтед, даже как болельщик, давно в детдоме бы жил!)))
У Сити лучшая академия, лучшие поля, лучшие условия для развития детей. Ты своим детям чего желаешь?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Neron
Совсем они уже заигрались с этой толерастией и вседозволенностью! Если бы мой сын выбрал Сити, а не Юнайтед, даже как болельщик, давно в детдоме бы жил!)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
stanvixx
Глорята 😄
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fellx
Выбрали топ клуб из родного города, тут всё логично
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kaviknat
Ну хоть не как братья Боатенги - один за Германию, другой за Гану.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий