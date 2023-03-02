Особенности Великборитании.

Тайлер и Джек Флетчеры оба играют за академию «Манчестер Сити», несмотря на то, что отец Даррен еще недавно был техническим директором «Юнайтед», а до этого долгое время играл за «МЮ».

Братья-близнецы были вызваны в шотландскую сборную Стюарта Гленни до 16 лет в августе прошлого года.

Но несколько месяцев спустя братья сошлись уже лицом к лицу на турнире среди юношей до 16 лет в Пафосе на Кипре. Все дело в том, что Джека пригласили играть в полузащите за «Трех львов» (сборную Англии), а Тайлер остался в шотландской сборной.

Англия одержала победу над шотландцами со счетом 3:0, а близнецы Флетчер неизбежно попали в заголовки газет.

15-летний Джек после игры даже выложил пост в инстаграм, чтобы выразить свое восхищение тем, что сделал результативную передачу против команды Стюарта Гленни.

Оба парня высоко ценятся в академии «Манчестер Сити». В декабре сообщалось, что близнецы Флетчер вот-вот должны подписать профессиональные контракты с «Сити».