United Tweets
Блог

От Магуайра в восторге даже в Африке: игрок сборной Саудовской Аравии зачем-то пустился в подкат против своего партнера и тут же стал мемом!😅

Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Сборная Ирака по футболу Сборная Ирака по футболу
Сборная Саудовской Аравии по футболу Сборная Саудовской Аравии по футболу
Харри Магуайр Харри Магуайр
Футбол Футбол

И все это во время атаки собственной команды.

В Саудовской Аравии, к футбольным событиям которой сейчас особенно внимание из-за недавнего перехода в «Аль-Наср» Криштиану Роналду, очень даже нескучно – чемпионат забивной, а в сборной встречаются очень даже интересные персонажи.

Касим Аль-Уями в матче Кубка наций Персидского залива по футболу против Ирака умудрился в жестком подкате срубить своего же партнера по сборной - Раэда Аль-Гамди.

Ирак, разумеется, выиграл 2:0, а озвучка под Харри Магуайра подоспела вовремя - видео стало вирусным.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fatih82
Холодильник и в Аравии холодильник
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fatei4
Уровень, говорили они 😀
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Raybay
тренируются роналду дорогу к воротам открывать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Данил Кулинский
Мировая легенда
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий