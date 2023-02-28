От Магуайра в восторге даже в Африке: игрок сборной Саудовской Аравии зачем-то пустился в подкат против своего партнера и тут же стал мемом!😅
И все это во время атаки собственной команды.
В Саудовской Аравии, к футбольным событиям которой сейчас особенно внимание из-за недавнего перехода в «Аль-Наср» Криштиану Роналду, очень даже нескучно – чемпионат забивной, а в сборной встречаются очень даже интересные персонажи.
Касим Аль-Уями в матче Кубка наций Персидского залива по футболу против Ирака умудрился в жестком подкате срубить своего же партнера по сборной - Раэда Аль-Гамди.
Ирак, разумеется, выиграл 2:0, а озвучка под Харри Магуайра подоспела вовремя - видео стало вирусным.
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