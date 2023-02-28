И все это во время атаки собственной команды.

В Саудовской Аравии, к футбольным событиям которой сейчас особенно внимание из-за недавнего перехода в «Аль-Наср» Криштиану Роналду, очень даже нескучно – чемпионат забивной, а в сборной встречаются очень даже интересные персонажи.

Касим Аль-Уями в матче Кубка наций Персидского залива по футболу против Ирака умудрился в жестком подкате срубить своего же партнера по сборной - Раэда Аль-Гамди.

Ирак, разумеется, выиграл 2:0, а озвучка под Харри Магуайра подоспела вовремя - видео стало вирусным.