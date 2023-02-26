Во всем виноват Каррагер.

Легенда «Юнайтед» и эксперт Sky Sports Гари Невилл сегодня работал на финале Кубка Лиги между родным клубом и «Ньюкаслом», который прошел на стадионе «Уэмбли».

Перед игрой Невилл решил провести прямую трансляцию для своих подписчиков, а также попытался подшутить над своим коллегой Джейми Каррагером. Бывший игрок «Ливерпуля» опоздал на встречу на час, так как думал, что они договорились не на 12 часов, а на 13:00.

Все это время он провел в спа-салоне отеля, что рассмешило Невилла. Но Гари не предполагал, что может произойти за этот час.

Бывший защитник сидел в своем авто, когда водитель лондонского даблдекера (двухэтажного автобуса) попросил немного отъехать, чтобы он смог развернуться. Позже Невилла заблокировали пару черных машин. Гари решил выйти на улицу и постоять рядом с входом в отель.

Внезапно к нему подошла женщина и спросила: «Ты что футболист?» «Раньше был», − ответил Гари. Женщину удовлетворил этот ответ, а вслед за ней мимо экс-защитника внезапно прошел... американский боксер Флойд Мейвезер.

«Это может показаться невероятным, но это был Флойд Мейвезер, − воскликнул Невилл. − Флойд Мейвейзер только что прошел мимо моего отеля. В принципе, этот человек может бросить свою тачку где угодно».

Сегодня Мейвезер проводил выставочный бой против бывшей звезды Bellator Аарона Чалмерса. O2 Arena, которая приняла схватку, была полупустой, а сам бой закончился ничьей.

Когда Каррагер наконец присоединился к Невиллу, Гари был в восторге: «Подруга Флойда Мейвезера знает, кто я такой. Как думаешь, Джейми, она знала бы, кто ты такой?»