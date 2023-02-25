По сообщениям издания MEN, «Манчестер Юнайтед» во время предсезонного тура в США сыграет с «Рексхэмом» из Уэльса, выступающем в пятом английском дивизионе. Встреча должна состояться 26 июля в Сан-Диего.

С 2021 года клуб принадлежит голливудскому актеру Райану Рейнольдсу и Робу Макэлхенни, одному из создателей и актёров сериала «В Филадельфии всегда солнечно». Приятели купили клуб за 2,1 млн евро и спасли его от закрытия.

Ранее Райан Рейнольдс говорил, что по его плану через 10 лет «Рексхэм» должен вернуться в АПЛ:

«План состоит в том, чтобы через 10 лет команда играла в Премьер-лиге. Если это теоретически возможно, то почему бы и нет? Никто никогда не делал ничего великого в этом мире, думая: «Мы хотим пройти полпути». Мы хотим пройти весь путь. И мы верим, что можем это сделать».

Матч с «МЮ» станет отличным опытом для «Рексхэма», а также отличной рекламой.