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🙅🏻‍♂️«Наш тренер не берет дерьма ни от кого!». 😂 Скоулз эпично похвалил тен Хага в соцсетях

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Скоулз водится.

Пол Скоулз в соцсетях поделился своим восторгом от работы тен Хага в «Ман Юнайтед».

Легенда «МЮ» дала волю эмоциям и не скупилась на острые выражения.

«Разговоры о квадрупле у всех на языке, я бы оторвал руку даже за половину трофеев в этом сезоне. У нас наконец-то есть тренер, который делает «Ман Юнайтед» быстрым и яростным, не сосредоточенном на владении, не паркующим автобус и не берущим никакого дерьма ни от какого хрена!

Помните, что еще абсолютно ничего не достигнуто... о, и приятно видеть, что мои два любимых игрока забили большие голы прошлой ночью 👏🏻👏🏻», - написал Скоулз.

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