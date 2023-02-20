69% акций, больше никаких долгов и развитие стадиона: раскрыты подробности заявки Рэтклиффа на покупку «МЮ»

The Athletic теперь раскрывает некоторые детали предложения 70-летнего Рэтклиффа. Это заявка на покупку 69% клуба — всего пакета акций, принадлежащего Глейзерам. Аль Тани хочет купить 100% клуба, в том числе 31% акций, принадлежащих другим акционерам.

Заявка англичанина не приведет к увеличению долгов «Юнайтед» — Рэтклифф может взять кредит на покупку «Юнайтед», но это будет его кредит или кредит его компании, а не «Юнайтед».

Однако неясно, готов ли Рэтклифф погасить существующий долг в 656 миллионов фунтов стерлингов; The Athletic говорит, что он готов принять это.