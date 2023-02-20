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69% акций, больше никаких долгов и развитие стадиона: раскрыты подробности заявки Рэтклиффа на покупку «МЮ»

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Джим Рэтклифф
Футбол Футбол

Самый богатый человек Великобритании сэр Джим Рэтклифф подал официальную заявку на покупку «Манчестер Юнайтед» на прошлой неделе, присоединившись к катарскому шейху Джассиму бин Хамаду Аль Тани в гонке за поглощение.

The Athletic теперь раскрывает некоторые детали предложения 70-летнего Рэтклиффа. Это заявка на покупку 69% клуба — всего пакета акций, принадлежащего Глейзерам. Аль Тани хочет купить 100% клуба, в том числе 31% акций, принадлежащих другим акционерам.

Приоритетом Рэтклиффа будет развитие «Олд Траффорд» и тренировочной базы клуба.

Заявка англичанина не приведет к увеличению долгов «Юнайтед» — Рэтклифф может взять кредит на покупку «Юнайтед», но это будет его кредит или кредит его компании, а не «Юнайтед». 

Однако неясно, готов ли Рэтклифф погасить существующий долг в 656 миллионов фунтов стерлингов; The Athletic говорит, что он готов принять это.

 

 

The Athletic добавляет, что владение Рэтклиффом «Ниццы» в Лиге 1 может быть проблематичным, поскольку правила УЕФА запрещают владение двумя клубами, участвующими в одних и тех же европейских клубных соревнованиях, таких как Лига чемпионов.

4 комментария

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Serdar Muhatov
Ответ Dm Kznts
заявка катарцев идеальная для клуба. но это не значит что глейзеры продадут им клуб. В любом случае его вариант намного лучше американского
Ну как видно из много летнего опыта, Глэйзеры любят только деньги. И если Катар удовлетворит их аппетит, то почему бы и нет
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Руслан Чесебиев
Ответ Serdar Muhatov
С какой стороны не крути, а заявка Катара в любом случае выглядит лучше. Там и болельщик клуба во главе и большие деньги. Так что как по мне, лучше пусть они
Согласен. Если будет больше одного акционера, то начнётся грызня по доходам и инвестициям и тд. Надо чтобы был один хозяин и предпочтителен будет Катарский, он действительно и болельщик и молодой, а этот может в любое время сказать «ничего личного, бизнес» и урезать финансы в ТО какое нибудь …
+2
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+2
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Dm Kznts
Ответ Serdar Muhatov
С какой стороны не крути, а заявка Катара в любом случае выглядит лучше. Там и болельщик клуба во главе и большие деньги. Так что как по мне, лучше пусть они
заявка катарцев идеальная для клуба.
но это не значит что глейзеры продадут им клуб.
В любом случае его вариант намного лучше американского
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Serdar Muhatov
С какой стороны не крути, а заявка Катара в любом случае выглядит лучше. Там и болельщик клуба во главе и большие деньги. Так что как по мне, лучше пусть они
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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