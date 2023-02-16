Сын Дэвида Бекхэма забил победный гол на 93-й минуте за вторую команду «Брентфорда»: ранее он покинул клуб отца в США, чтобы играть

Ушел из команды МЛС ради игровой практики.

Ромео Бекхэм забил свой первый гол за «Брентфорд Б» в матче с «Уилдстоуном». 20-летний нападающий, который тренировался с клубом Премьер-лиги в течение нескольких месяцев после того, как покинул команду МЛС «Интер Майами», в январе подписал шестимесячный контракт с «Пчелами».

Он начал игру на скамейке запасных, но забил победный гол в компенсированное время, гол получился на загляденье.