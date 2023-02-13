Рэшфорд набрал шикарную форму и проводит лучший сезон в карьере. У этого успеха есть имя и фамилия ― Бенни Маккарти

Пришел в «Юнайтед» только летом.

В этом сезоне в активе Маркуса Рэшфорда больше голов головой, чем в любой другой период его карьеры в «Юнайтед». Совпадение? Не думаю.

На форму Рэшфорда повлиял приход нового тренера. В свой первый день в клубе Эрик тен Хаг сказал Маркусу, что хотел бы видеть его «каждый день улыбающимся». Неплохой заряд после неудачного прошлого сезона, который оказался пророческим.

Однако не только приход голландца придал уверенности 25-летнему форварду. Еще в ноябре Рэшфорд выразил благодарность бывшему игроку сборной ЮАР Бенни Маккарти, который сыграл важную роль во впечатляющей форме англичанина.

«Он определенно мне очень помог», — сказал Рэшфорд о своих отношениях с бывшим нападающим «Блэкберна».

«Для команды хорошо, что есть тренеры, которые работают с группой атаки. Он всегда говорит с нами о всяких важных вещах».

С самого начала Эрик тен Хаг хотел привезти в Каррингтон тренера типа Маккарти:

«В нашем тренерском штабе оставалось одно место, которое я хотел заполнить. У него есть большой опыт работы в этой роли. Он был тренером на профессиональном уровне, в прошлом он был форвардом, успешным форвардом. Он сосредоточится на позиционировании и атаке. Имею в виду не только нападающих, но и интеграцию крайних защитников и хавбеков. Наш стиль игры должен быть динамичным».

Помимо ста матчей за «Блэкберн» у Маккарти был опыт работы с клубами высшего дивизиона Южной Африки: «Кейптауном» и «Амазулу». Его звали работать в сборную ЮАР, но он отказался.

Вот уже полгода 44-летний экс-форвард − часть технической команды «Юнайтед». Он работает в связке с тен Хагом и его штабом, они вместе составляют тренировочные сессии. Также Маккарти координирует движение игроков и работает над упражнениями на завершение. Его цель заключается в том, чтобы такие игроки, как Рэшфорд и Гарначо, были более меткими перед воротами.

Тен Хаг, как и Рэшфорд, хвалил Бенни за его работу:

«Он бывший форвард, это специфическая работа в команде, а я никогда не играл там (впереди). Мне повезло, что в моем штабе есть такой человек. У него хорошие отношения со всеми игроками. Он также работает над сплоченностью и отлично с этим справляется».

Во время своей игровой карьеры Маккарти был известен своим холоднокровием перед чужими воротами. Он долго работал над тем, чтобы Маркус Рэшфорд стал лучше играть головой. В ворота «Лидса» англичанин забил четвертый гол головой в сезоне.