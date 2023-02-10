У тен Хага есть план в отношении Вегорста и Забитцера. Они оба выступают за «Манчестер Юнайтед» на правах аренды до конца сезона

Мотивация от главного тренера.

В статье ESPN раскрываются долгосрочные планы Эрика тен Хага в отношении Ваута Вегорста и Марселя Забитцера.

Оба игрока перешли на «Олд Траффорд» в январское трансферное окно.

«Юнайтед» арендовал полузащитника «Баварии» Забитцера до конца сезона, после того как Кристиан Эриксен получил травму лодыжки и выбыл как минимум до апреля. Однако в этом соглашении не предполагается возможность выкупа.

Вегорст тоже присоединился к команде на правах аренды в качестве краткосрочной замены Криштиану Роналду.

Согласно информации от ESPN, «МЮ» готов летом подписать и Вегорста, и Забитцера, если они проявит себя в ходе второй половины сезона 22/23.

Несмотря на то, что по условиям соглашения Забитцер должен вернуться в «Баварию» летом, «Юнайтед» сказал игроку, что есть шанс, что он может получить долгосрочный контракт.

В статье упоминается, что тен Хаг надеется, что перспектива трансфера на постоянной основе «послужит стимулом как для Забитцера, так и для нападающего Ваута Вегорста».