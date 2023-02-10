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У тен Хага есть план в отношении Вегорста и Забитцера. Они оба выступают за «Манчестер Юнайтед» на правах аренды до конца сезона

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Мотивация от главного тренера.

В статье ESPN раскрываются долгосрочные планы Эрика тен Хага в отношении Ваута Вегорста и Марселя Забитцера.

Оба игрока перешли на «Олд Траффорд» в январское трансферное окно.

«Юнайтед» арендовал полузащитника «Баварии» Забитцера до конца сезона, после того как Кристиан Эриксен получил травму лодыжки и выбыл как минимум до апреля. Однако в этом соглашении не предполагается возможность выкупа.

Вегорст тоже присоединился к команде на правах аренды в качестве краткосрочной замены Криштиану Роналду.

Согласно информации от ESPN, «МЮ» готов летом подписать и Вегорста, и Забитцера, если они проявит себя в ходе второй половины сезона 22/23.

 

Несмотря на то, что по условиям соглашения Забитцер должен вернуться в «Баварию» летом, «Юнайтед» сказал игроку, что есть шанс, что он может получить долгосрочный контракт.

В статье упоминается, что тен Хаг надеется, что перспектива трансфера на постоянной основе «послужит стимулом как для Забитцера, так и для нападающего Ваута Вегорста».

 

1 комментарий

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Манул Манулов
Забитцер хорош, а вот Вауту нужно подтянуть игру возле ворот - пока что от него не исходит той опасности, которая нужна от ЦФ
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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