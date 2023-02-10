Мартинес называет Вегорста «bobo». Это «придурок» в переводе с испанского - именно так Месси ругался на Ваута на ЧМ

Лисандро Мартинес назвал своего нового товарища по команде «Манчестер Юнайтед» Ваута Вегорста «бобо», и это вдохновлено Лионелем Месси.

Еще в декабре, после жаркого четвертьфинала чемпионата мира Аргентины против Нидерландов, где Вегорст забил дважды, у него была неприятная встреча с Месси.

После матча голландский нападающий пошел поприветствовать великого аргентинца во время интервью и пожать ему руку, но Месси, который сказал: «Que miras bobo», что переводится как: «Чего уставился, придурок?»

Согласно Daily Mail, Мартинес называет Вегорста «бобо», и, несмотря на поражение Нидерландов, нападающий, похоже, не возражает против этого прозвища.

Позже он сказал, что был благодарен Месси даже за то, что он знал его имя: «Я всегда отдаюсь полностью, и я сделал то же самое в четвертьфинале», — сказал он голландскому изданию De Telegraaf.

«У нас была борьба с Месси, между нами было несколько моментов во время игры. Думаю, ему это не понравилось. Но я очень уважаю его. Он один из величайших всех времен».