🔥 «А у нас есть парни, вроде Харри Магуайра и Люка Шоу. Они не на том уровне». Скоулз. Жестко. Про «МЮ» 😳

«Манчестер Юнайтед» довел даже обычно спокойного Пола Скоулза.

Хавбек не стал подбирать слова и жестко высказался о проблемах клуба, даже назвав двух конкретных игроков, которым не место в команде.

«Я не думаю, что проблемой «Юнайтед» в матче с «Сити» была система игры. Скорее дело в персональных действиях.

«МЮ» не хватает настоящих спортсменов. В Премьер-лиге вы должны быть чуть ли не машиной, чтобы выжить. А у нас есть такие парни, вроде Харри Магуайра и Люка Шоу. Они не на том уровне.

В 85-90% матчей они, вероятно, справятся, но когда дело дойдет до более серьезных соперников, как «Сити», «Ливерпуль» и «Арсенал», они подведут.

Стоит подумать о травмах которые получал Шоу. У него, должно быть, уже тело 40-летнего мужчины, потому что были серьезные повреждения и много пропущенных игр. Он мог бы быть лучшим левым защитником мира. Но теперь его не должно быть в команде. Ему стоит уйти вместе с Магуайром летом.

Я не понял, зачем продлили Харри. Вроде его можно было выгодно продать. Это был отличный шанс для него уйти. Возможно, «МЮ» выручил бы 20 или 30 миллионов фунтов стерлингов. Может быть, он хорош в раздевалке», – сказал Скоулз.