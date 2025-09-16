🚨 Амориму дали три матча на исправление ситуации. Уже есть пять потенциальных сменщиков: Саутгейт – в их числе
Daily Mirror пишет, что «Манчестер Юнайтед» перешел к решительным действиям после очередной неудачи.
Руководство дала Рубену Амориму три матча на исправление ситуации. Если португалец не справится, то покинет клуб.
И сразу же пять кандидатов на замену:
Оливер Гласнер;
Марку Силва;
Андони Ираола;
Маурисио Почеттино;
Гарет Саутгейт.
Следующие три матча «Юнайтед»: дома против «Челси» (20 сентября), в гостях с «Брентфордом» (27 сентября), дома с «Сандерлендом» (4 октября).