🥴 «Он добился всего. Но он так же хорош, как Пол Скоулз? Нет». Дуайт Йорк оценил игру Каземиро в составе «Юнайтед»

Может завидует?

Дуайт Йорк сказал, что «будет выбирать Пола Скоулза, а не Каземиро каждый день недели, несмотря на его потрясающую форму в «Манчестер Юнайтед».

С момента переезда из «Реала» за 70 миллионов фунтов стерлингов прошлым летом бразильский полузащитник отлично проявляет себя на «Олд Траффорд».

Но бывший нападающий «Юнайтед» считает, что Каземиро далек от уровня его бывшего товарища по команде Пола Скоулза.

«Когда вы смотрите на достижения Каземиро как игрока, то понимаете, что он добился всего. Но он так же хорош, как Пол Скоулз? Нет», - сказал Йорк OLBG.

«У него такой же хороший диапазон передач, как у Скоулза? Нет. Но он взял на себя ключевую роль в «Манчестер Юнайтед» и увеличил энергию команды. Каземиро пришел уже большим игроком, так удивительно ли, как он играет в данный момент? Не для меня.

Я бы выбирал Скоулза каждый день недели вместо Каземиро - он не в той же лиге, что и Пол. Я бы не поменял никого в своей команде на Каземиро», - добавил англичанин.

В интервью Йорк также сказал, что «Юнайтед» скучает по личности типа Роя Кин, который мог бы подавать пример.

«Рой Кин - игрок, который сейчас нужен «Манчестер Юнайтед» из-за его лидерства. Он бы дал всем удар под зад. Он заставит всех двигаться в команде и повысит стандарты», - добавил Йорк.

Согласны?