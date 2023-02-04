Лазейка закрыта. Говард Уэбб дал пояснение по голу Бруну в манчестерском дерби

В правила были внесены изменения.

Главный судья PGMOL Ховард Уэбб пришел на программу Friday Night Football на Sky Sports и сообщил, что спорный гол Бруну Фернандеша, забитый в недавнем манчестерском дерби, теперь будет считаться офсайдом.

Сперва Уэбб рассказывал о первых месяцах своей работы, но его спросили о VAR и спорных моментах, которые случались в АПЛ в последнее время. В частности о том, как находящийся в офсайде Маркус Рэшфорд влиял на эпизод, в котором гол забил Бруну Фернандеш.

«Это был самый обсуждаемый инцидент АПЛ текущего сезона. Игрок вне игры, не касается мяч, тогда возникает вопрос, мешает ли он сопернику.

Со временем законы игры сдвинулись в сторону, где, чтобы быть наказанным за офсайд без касания мяча, нужно выполнить одну из четырех конкретных вещей. Рэшфорд точно не делал ни одну из них, но вы можете привести аргумент, что он делает. Здесь определенно необходим элемент интерпретации, в этом есть некоторая субъективность. В тот день судьи не почувствовали, что он вмешивался, как это определено в правилах. Это было приемлемо.

Игра подсказала нам, что ситуация должна была привести к офсайду. Мы здесь, чтобы служить игре и слушать ее. Если бы такое случилось бы снова, то мы бы вероятно увидели другой результат, основанный на всем, что мы с тех пор взяли на вооружение.

Мы разговаривали с представителями других лиг, официальными лицами, клубами. Нельзя сказать, что это было неправильное решение, потому что закон достаточно субъективен, есть некоторая гибкость в том, как можно трактовать закон. Понятно, что большинство людей ожидало, что это будет офсайд, если точно то же самое произойдет снова.

Проблема в том, что Рэшфорд следовал за мячом довольно далеко и подобрался к нему очень близко. В общем, он, вероятно, в таких обстоятельствах влияет на Аканджи или вратаря, и я думаю, именно поэтому игра ожидает, что это будет вне игры».

Получается, что после того спорного момента судьи получили указание, что действия, которые делал Маркус Рэшфорд, в следующий раз будут засчитывать как офсайд.