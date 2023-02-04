Ховард Уэбб о голе Бруну в ворота «Сити»: «Момент с Рэшфордом должен был привести к офсайду»

«Я думаю, что это был самый обсуждаемый инцидент в Премьер-лиге в этом году. Игрок вне игры, но не касается мяча, тогда возникает вопрос, мешает ли он сопернику.

Со временем законы игры изменились в том направлении, что для того, чтобы быть наказанным за то, что вы находитесь в положении «вне игры», не касаясь мяча, вы должны выполнить одну из четырех вполне конкретных вещей.

Рэшфорд точно не занимается этим, но вы можете привести аргумент, что он это делал. Определенно здесь необходим элемент интерпретации, в этом есть некоторая субъективность. В тот день официальные лица не чувствовали, что он вмешивался в игру в том эпизоде.