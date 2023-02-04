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Ховард Уэбб о голе Бруну в ворота «Сити»: «Момент с Рэшфордом должен был привести к офсайду»

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Ховард Уэбб признал, что спорный гол Бруну Фернандеша в недавнем манчестерском дерби не должны были засчитывать.

«Я думаю, что это был самый обсуждаемый инцидент в Премьер-лиге в этом году. Игрок вне игры, но не касается мяча, тогда возникает вопрос, мешает ли он сопернику.

Со временем законы игры изменились в том направлении, что для того, чтобы быть наказанным за то, что вы находитесь в положении «вне игры», не касаясь мяча, вы должны выполнить одну из четырех вполне конкретных вещей. 

Рэшфорд точно не занимается этим, но вы можете привести аргумент, что он это делал. Определенно здесь необходим элемент интерпретации, в этом есть некоторая субъективность. В тот день официальные лица не чувствовали, что он вмешивался в игру в том эпизоде.

И все же эта ситуация должна была привести к офсайду».

2 комментария

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Rule1
Манkо-в поддерживаю больше,но тем не менее,гол был засчитан не справедливо. Игрок бежит за мячом,влияет на развитие атаки и сам момент. Гол нельзя было засчитывать. Но МЮ победа нужна была больше,в первом круге банда Пепа и так покуражилась.
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Николай Белкин
это был 100 процентный активный оффсайд. как засчитали гол, до сих пор не понятно.
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