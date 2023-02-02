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Забитцер выбрал номер в «МЮ»: под ним играли Андреас Перейра и Неманья Видич

Марсель Забитцер Марсель Забитцер
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Футбол Футбол

«Манчестер Юнайтед» официально представил Марселя Забитцера как нового игрока клуба.

Австрийский полузащитник будет играть под номером 15 на «Олд Траффорд».

В последний раз эту футболку носил Андреас Перейра перед его отъездом.

Неманья Видич также носил этот номер во время своего пребывания в «Юнайтед».

Эрик тен Хаг надеется, что это число окажется счастливым для Забитцера и поможет ему насладиться плодотворной арендой во второй половине сезона.

7 комментариев

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Ахма Начоо
Ответ Леонид Ботвинник
Вегхорсту отведены определённые функции на поле и он их выполняет на все 100. Тем более , к примеру , в игре с Нотингемом лишь раз ему в штрафную был доставлен мяч . Кстати попал в штангу
Полностью согласен в случае с Вегхорстом он утягивает защитников за собой что даёт свободу тому же Рэшфорду и Антони, и играл он отлично не много уверенности и как игрок замены можно выкупать.
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Леонид Ботвинник
Ответ Street Fighter
Я с этим согласен, но к чему это?)
Ответил первоначально по ошибке, хотел другому. Но приятно , что согласен )))
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Леонид Ботвинник
Ответ yurchik07
Лишь бы не так играл,как Вегхорст.Потому как честно сказать у того пока так себе.
Вегхорсту отведены определённые функции на поле и он их выполняет на все 100. Тем более , к примеру , в игре с Нотингемом лишь раз ему в штрафную был доставлен мяч . Кстати попал в штангу
+1
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+1
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Street Fighter
Ответ Леонид Ботвинник
Комментарий удален пользователем
Я с этим согласен, но к чему это?)
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Леонид Ботвинник
Ответ Street Fighter
А как же Клеберсон?) Тоже легенда номер 15)
Комментарий удален
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yurchik07
Лишь бы не так играл,как Вегхорст.Потому как честно сказать у того пока так себе.
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Руслан Чесебиев
Харэ фоткаться, давай на поле
+2
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Street Fighter
А как же Клеберсон?) Тоже легенда номер 15)
+3
0
+3
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