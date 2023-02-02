Забитцер выбрал номер в «МЮ»: под ним играли Андреас Перейра и Неманья Видич
«Манчестер Юнайтед» официально представил Марселя Забитцера как нового игрока клуба.
Австрийский полузащитник будет играть под номером 15 на «Олд Траффорд».
В последний раз эту футболку носил Андреас Перейра перед его отъездом.
Неманья Видич также носил этот номер во время своего пребывания в «Юнайтед».
Эрик тен Хаг надеется, что это число окажется счастливым для Забитцера и поможет ему насладиться плодотворной арендой во второй половине сезона.
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