Забитцер выбрал номер в «МЮ»: под ним играли Андреас Перейра и Неманья Видич

«Манчестер Юнайтед» официально представил Марселя Забитцера как нового игрока клуба.

Австрийский полузащитник будет играть под номером 15 на «Олд Траффорд».

В последний раз эту футболку носил Андреас Перейра перед его отъездом.

Неманья Видич также носил этот номер во время своего пребывания в «Юнайтед».