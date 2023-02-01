Мерсон считает, что «МЮ» подписал Забитцера из-за паники. За Марселя вступился Фердинанд

В последние дни трансферного окна «МЮ» арендовал у «Баварии» Марселя Забитцера. В Мюнхене полузащитник проигрывал конкуренцию одноклубникам и не попадал в стартовый состав немецкого Рекордмайстера.

Это стало поводом для критики трансфера Марселя в «МЮ». Пол Мерсон в эфире Sky Sports заявил, что «красные дьяволы» подписали австрийца из-за паники, которая охватила клуб после того, как Эриксен получил травму и выбыл из строя:

«1 января к Забитцеру не было никакого интереса. Теперь его подписали из-за паники. Эриксен только что получил травму. Это паника. Они подписали игрока, который был четвертым в очереди на свою позицию в «Баварии». Лично я не уверен в целесообразности этого трансфера. Этого парня раньше не было на радарах. Он не попадает в старт «Баварии». Если он не играет в основе клуба, зачем нам хотеть, чтобы его подписал наш клуб?»

За Марселя вступился Рио Фердинанд. Легенда «МЮ» считает, что Мерсон критикует австрийца, потому что не видел его игры:

«Я в полном восторге от него. Если бы я пытался оперативно найти краткосрочную замену Эриксену, я бы выбрал Забитцера. Я чертовски много наблюдал за этим игроком, когда он был в «Лейпциге», он был великолепным. Он был неотъемлемой частью всего, чего достигла команда. Да, он перешел в «Баварию» и не заиграл там. Но ведь футболисты, которые его обошли, – это игроки с большой буквы, очень известные. Для «Манчестер Юнайтед» он станет отличным приобретением. Он опытный игрок, который выступал в больших матчах, в играх Лиги чемпионов. Для меня эти комментарии [от Пола Мерсона] попахивают обычным незнанием того, что это за игрок: кто он такой, левша он или правша. Потому что этот трансфер объективно нельзя назвать плохим. Эти ребята умеют играть в футбол. Если ты болван, тебя не подпишет мюнхенская «Бавария». Он очень, очень хороший футболист. Я не думаю, что «Манчестер Юнайтед» мог бы найти кого-то более подходящего».

Чье мнение о трансфере Забитцера в «МЮ» вам ближе – Мерсона или Фердинанда?