Забитцер восхищался «МЮ» еще в 2020 году. «Лейпциг» тогда проиграл 0:5, но Марселю понравился «Олд Траффорд»

Марсель Забитцер уже выразил свое восхищение «Манчестер Юнайтед» и их стадионом «Олд Траффорд», поскольку он приближается к тому, чтобы присоединиться к «Красным дьяволам» в аренду.

«Юнайтед» подписывает Забитцера в аренду из «Баварии» из-за травмы полузащитника Кристиана Эриксена.

Во вторник «Юнайтед» опубликовал заявление, подтверждающее, что Эриксен не будет играть большую часть оставшейся части сезона после травмы лодыжки в победном матче Кубка Англии над «Редингом» в прошлые выходные.

«Юнайтед» обратился к мюнхенской «Баварии» по поводу аренды австрийского игрока в качестве замены Эриксену. По словам эксперта по трансферам Фабрицио Романо, Забитцер сообщил «Юнайтед» через своих агентов, что хочет присоединиться к ним.

Полузащитник ранее выражал свое восхищение «Юнайтед», назвав их «большой командой» перед матчем Лиги чемпионов против «красных дьяволов» во время его пребывания в «РБ Лейпциг».

Выступая перед СМИ перед матчем группового этапа на «Олд Траффорд», который закончился победой «Юнайтед» со счетом 5:0, Забитцера спросили, не нервничает ли он из-за игры в «Олд Траффорд».

Auch unser Captain Marcel #Sabitzer blickt mit großer Vorfreude auf das Match! 🗣 „Als Kind habe ich #OldTrafford im Fernsehen gesehen und wollte immer einmal hier hin – das ich nun als Gegner da sein kann, ist etwas Besonderes!“#MUNRBL #UCL #MissionChampionsLeague pic.twitter.com/K0vrIR0iUu — RB Leipzig (@RBLeipzig) October 28, 2020

Он ответил: «Нет. Потому что я не в старте, поэтому я довольно расслаблен. Если бы я знал, что играю, все было бы по-другому.

Я просто счастлив быть здесь, потому что в детстве я видел этот стадион по телевизору и всегда хотел приехать сюда.

Поэтому быть здесь в качестве игрока соперника — это что-то особенное».