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Забитцер восхищался «МЮ» еще в 2020 году. «Лейпциг» тогда проиграл 0:5, но Марселю понравился «Олд Траффорд»

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Марсель Забитцер уже выразил свое восхищение «Манчестер Юнайтед» и их стадионом «Олд Траффорд», поскольку он приближается к тому, чтобы присоединиться к «Красным дьяволам» в аренду.

«Юнайтед» подписывает Забитцера в аренду из «Баварии» из-за травмы полузащитника Кристиана Эриксена.

Во вторник «Юнайтед» опубликовал заявление, подтверждающее, что Эриксен не будет играть большую часть оставшейся части сезона после травмы лодыжки в победном матче Кубка Англии над «Редингом» в прошлые выходные.

«Юнайтед» обратился к мюнхенской «Баварии» по поводу аренды австрийского игрока в качестве замены Эриксену. По словам эксперта по трансферам Фабрицио Романо, Забитцер сообщил «Юнайтед» через своих агентов, что хочет присоединиться к ним.

Полузащитник ранее выражал свое восхищение «Юнайтед», назвав их «большой командой» перед матчем Лиги чемпионов против «красных дьяволов» во время его пребывания в «РБ Лейпциг».

Выступая перед СМИ перед матчем группового этапа на «Олд Траффорд», который закончился победой «Юнайтед» со счетом 5:0, Забитцера спросили, не нервничает ли он из-за игры в «Олд Траффорд».

Он ответил: «Нет. Потому что я не в старте, поэтому я довольно расслаблен. Если бы я знал, что играю, все было бы по-другому.

Я просто счастлив быть здесь, потому что в детстве я видел этот стадион по телевизору и всегда хотел приехать сюда.

Поэтому быть здесь в качестве игрока соперника — это что-то особенное».

3 комментария

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MARELLE CLOTHES
Ответ Леонид Ботвинник
С детства за МЮ ? Знакомо ))) Ну, дай бог ...
Такие как раз и нужны,которые всем сердцем болеют,стараются и живут ради клуб и его побед!А остальные тунеядцы
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lavinka
Хороший вариант !
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леонид Ботвинник
С детства за МЮ ? Знакомо ))) Ну, дай бог ...
0
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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