«МЮ» готов к третьему трансферу в январе

«Манчестер Юнайтед» достиг соглашения с «Кардифф Сити» по юному Габриэле Бьянкери.

The Athletic сообщил, что нападающий в выходные прошел медицинский осмотр, чтобы завершить переход в «МЮ».

Сначала Бьянкери подписывает ученический контракт, который превратится в долгосрочную профессиональную сделку в сентябре, когда ему исполнится 17 лет.

По сообщениям источника, к футболисту проявляли интерес еще несколько топ-клубов, поэтому «Юнайтед» принял решение поторопиться со сделкой.

Бьянкери имеет право представлять Англию, Италию и Уэльс на международном уровне. Он остановился на Уэльсе и выступает за юношескую команду до 17 лет.

В январское трансферное окно «МЮ» уже подписал соглашения с Ваутом Вегорстом и Джеком Батлендом.