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«МЮ» готов к третьему трансферу в январе

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Ваут Вегорст Ваут Вегорст
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Джек Батленд Джек Батленд
Футбол Футбол

«Манчестер Юнайтед» достиг соглашения с «Кардифф Сити» по юному Габриэле Бьянкери.

The Athletic сообщил, что нападающий в выходные прошел медицинский осмотр, чтобы завершить переход в «МЮ».

Сначала Бьянкери подписывает ученический контракт, который превратится в долгосрочную профессиональную сделку в сентябре, когда ему исполнится 17 лет.

По сообщениям источника, к футболисту проявляли интерес еще несколько топ-клубов, поэтому «Юнайтед» принял решение поторопиться со сделкой.

Бьянкери имеет право представлять Англию, Италию и Уэльс на международном уровне. Он остановился на Уэльсе и выступает за юношескую команду до 17 лет.

В январское трансферное окно «МЮ» уже подписал соглашения с Ваутом Вегорстом и Джеком Батлендом.

1 комментарий

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YSIMY
Надеюсь будет развиваться и потихоньку попадёт во взрослую команду
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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