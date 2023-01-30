«МЮ» готов к третьему трансферу в январе
«Манчестер Юнайтед» достиг соглашения с «Кардифф Сити» по юному Габриэле Бьянкери.
The Athletic сообщил, что нападающий в выходные прошел медицинский осмотр, чтобы завершить переход в «МЮ».
Сначала Бьянкери подписывает ученический контракт, который превратится в долгосрочную профессиональную сделку в сентябре, когда ему исполнится 17 лет.
По сообщениям источника, к футболисту проявляли интерес еще несколько топ-клубов, поэтому «Юнайтед» принял решение поторопиться со сделкой.
Бьянкери имеет право представлять Англию, Италию и Уэльс на международном уровне. Он остановился на Уэльсе и выступает за юношескую команду до 17 лет.
В январское трансферное окно «МЮ» уже подписал соглашения с Ваутом Вегорстом и Джеком Батлендом.
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