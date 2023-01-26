Вегорст явно счастлив быть в «Манчестер Юнайтед». В первом же интервью заявил о желании остаться и умудрился подколоть Роналду

Уже успел оценить бассейн на тренировочной базе.

Ваут Вегорст присоединился к «Манчестер Юнайтед» в этом месяце. На его трансфере настаивал Эрик тен Хаг, так как команде требовалась замена Криштиану Роналду.

Вчера он забил свой дебютный гол за клуб в полуфинале Кубка английской лиги, и после игры он сказал:

«Конечно, я хочу остаться подольше. В первую же неделю я увидел, насколько велик клуб во всем: в плане удобств, инфраструктуры, тренировочных залов, качества команды и в том, как мы играем. Тут все очень качественное, и это то, что нужно, чтобы в коллективе была победная атмосфера.

Я думаю, что первая неделя прошла хорошо, и я должен внести свой вклад и помочь команде, чем смогу. Я совершенно уверен, что смогу сыграть в этом свою роль».

Вегорст принял участие в трех играх и, наконец, забил гол в ворота «Ноттингем Форест».

Его слова, наверняка, не случайны. Перед своим уходом Роналду, чье место занял Вегорст, в своем интервью Пирсу Моргану заявил, что вся инфраструктура клуба, включая бассейн, джакузи и тренировочный зал, устарела, и его это разочаровало. О том же говорил и Джесси Лингард.

Если нидерландский форвард будет в хорошей форме и сохранит такое отношение к клубу, возможно, он сможет остаться дольше, чем на половину сезона.