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Вегорст явно счастлив быть в «Манчестер Юнайтед». В первом же интервью заявил о желании остаться и умудрился подколоть Роналду

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Ваут Вегорст Ваут Вегорст
Футбол Футбол

Уже успел оценить бассейн на тренировочной базе.

Ваут Вегорст присоединился к «Манчестер Юнайтед» в этом месяце. На его трансфере настаивал Эрик тен Хаг, так как команде требовалась замена Криштиану Роналду.

Вчера он забил свой дебютный гол за клуб в полуфинале Кубка английской лиги, и после игры он сказал:

«Конечно, я хочу остаться подольше. В первую же неделю я увидел, насколько велик клуб во всем: в плане удобств, инфраструктуры, тренировочных залов, качества команды и в том, как мы играем. Тут все очень качественное, и это то, что нужно, чтобы в коллективе была победная атмосфера.

Я думаю, что первая неделя прошла хорошо, и я должен внести свой вклад и помочь команде, чем смогу. Я совершенно уверен, что смогу сыграть в этом свою роль».

 

Вегорст принял участие в трех играх и, наконец, забил гол в ворота «Ноттингем Форест».

Его слова, наверняка, не случайны. Перед своим уходом Роналду, чье место занял Вегорст, в своем интервью Пирсу Моргану заявил, что вся инфраструктура клуба, включая бассейн, джакузи и тренировочный зал, устарела, и его это разочаровало. О том же говорил и Джесси Лингард.

Если нидерландский форвард будет в хорошей форме и сохранит такое отношение к клубу, возможно, он сможет остаться дольше, чем на половину сезона.

6 комментариев

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muse muse
Хорош :D
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Александр Маликов
Ответ yurchik07
Да уж наверно по сравнению с Бернли инфраструктура другая,а по сравнению с Реалом??????
А по сравнению с Саудовской Аравией Вегорст уже забил в Англии, а "типо лучший" уже и там обосраться успел, не отметившись голевыми действиями :D
+2
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+2
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yurchik07
Да уж наверно по сравнению с Бернли инфраструктура другая,а по сравнению с Реалом??????
+3
-4
-1
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Яйца Тен Хага
Ответ Эксперт со спортса
Морган, твой выход
Мерсон
0
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0
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Nazar Kurtdurdyev
Ответ Эксперт со спортса
Морган, твой выход
Из выхода моргана роналду сделал вход, думается...
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эксперт со спортса
Морган, твой выход
+4
0
+4
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