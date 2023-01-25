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🔥 Дебютный гол Вегорста за «МЮ» в полуфинале Кубка Лиги

Ваут Вегорст Ваут Вегорст
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Ваут Вегорст забивает свой дебютный гол за «МЮ» в полуфинале Кубка Лиги! Голландец отличился на 44-й минуте встречи с «Ноттингем Форест».  

Каземиро протащил мяч к штрафной, дождался забегания Антони, покатил ему под удар. Бразилец пробил, Хеннеси потащил перед собой, а Вегорст добил в касание.

Вот такой красивый удар получился прямо в раздевалку:

Вегорст отпраздновал месте с болельщиками.

«МЮ» уходит на перерыв, ведя в счете 2-0.

4 комментария

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Виталий Асютин
Отлично, начало положено. Ждём теперь успехов в АПЛ 👍
0
0
0
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Тюменский медвежонок
автору для полноты картины еще нужно было вместо видео с голом, вставить видео как забивает Месси с пенальти на чемпионате мира в финале, а то полнейший рандом а не статья, фотография с болельщиками Бешикташа доставляют
+5
0
+5
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VictorVallecano
Ответ Арсений Денисов
На фото он празднует свой последний гол за Бешикташ. Что к чему, зачем их вставлять в статью?
Празднует свой гол за МЮ с болелами Бешикташа, не вижу несостыковок.
+14
0
+14
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Арсений Денисов
На фото он празднует свой последний гол за Бешикташ. Что к чему, зачем их вставлять в статью?
+32
0
+32
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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