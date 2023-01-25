🔥 Дебютный гол Вегорста за «МЮ» в полуфинале Кубка Лиги

Ваут Вегорст забивает свой дебютный гол за «МЮ» в полуфинале Кубка Лиги! Голландец отличился на 44-й минуте встречи с «Ноттингем Форест».

Каземиро протащил мяч к штрафной, дождался забегания Антони, покатил ему под удар. Бразилец пробил, Хеннеси потащил перед собой, а Вегорст добил в касание.

Вот такой красивый удар получился прямо в раздевалку:

Вегорст отпраздновал месте с болельщиками.

«МЮ» уходит на перерыв, ведя в счете 2-0.