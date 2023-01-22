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Рой Кин выделил четырех игроков «Юнайтед», проваливших матч с «Арсеналом». Он считает, что клубу не хватает глубины

Люк Шоу Люк Шоу
Скотт Мактомини Скотт Мактомини
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Рой Кин Рой Кин
Аарон Уан-Биссака Аарон Уан-Биссака
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Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Одного вы не угадаете, если смотрели матч.

Рой Кин назвал четырех игроков «Ман Юнайтед», которых стоило заменить в матче с «Арсеналом».

Игра с канонирами имела важнейшее значение с турнирной точки зрения.

После игры Кин признал, что его бывшая команда отлично выглядит под руководством Эрика тен Хага, но назвал четырех игроков, которых голландец должен был заменить, чтобы добиться результата.

«Я думаю, что последние несколько дней были трудными – мы вырвали победу в матче с «Пэлас» и уступили сегодня, так что да, так выглядит усталость», – сказал эксперт Sky Sports.

«Юнайтед» был не в лучшем состоянии, но думается, что они могли бы удержать ничью, взять очко и двигаться дальше. Но мы видели, что в конце игры у нас на поле все еще был Шоу на левом защитнике. Уан-Биссака, Фред в опорной зоне, Мактомини – как будто «Юнайтед» не отошел от своих прошлых проблем.

Я не виню игроков, потому что это была тяжелая игра, и мы обязаны отдать должное «Арсеналу», но это была проверка реальностью. Я говорил это в последние несколько недель – «Юнайтед» не хватает глубины состава.

Сегодня нам не хватало важного игрока (Каземиро), но это игра, «Юнайтед» должен быть в состоянии справиться с этим, и когда все будет плохо – придется искать варианты на скамейке запасных. Это печально.

При всех потраченных деньгах «Юнайтед» их все еще недостаточно, и мы видели это сегодня в игре против «Арсенала», который летал по полю.

Я всегда был уверен, что «Манчестер Юнайтед» войдет в четверку лучших, и думаю, что они сделают это, а также попытаются выиграть Кубок, но с точки зрения борьбы за чемпионский титул, им еще предстоит поработать», – заявил Рой Кин.

15 комментариев

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Руслан Саидов
Шоу не успевал за Сака, надо выпускать маласию, вегорста заменить на гарначо ещё на 65минуте
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Жаров
Кого там вырвало в матче с Пэлас???
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Чёрный тюльпан
Ответ Neron
Ван Биссака слабо сыграл?! Он сожрал Мартинелли начисто! Вот кто играл как всегда плохо, это обрубок - Антони! И бесполезный Вегорст! Лучше бы играли с Гарначо и Пеллистри, чем с Ваутом и Антони!!!
То, что топорный Уан-Биссака закрыл бразильца не отменяет в очередной раз его тактической тупости, из-за которой МЮ пропускал голы. Он может быть хоть лучшим защитником при 1 в 1, но во всём остальном это игрок подвала АПЛ, в принципе откуда его и взяли. Такой же архаичный тип игрока из АПЛ 90-х, как Магуайр и Мактоминей.
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yurchik07
Ещё не факт,что кубок выиграют.Разве что кубок лиги и то далеко не факт,с такой-то игрой.А там остался ещё Ньюкасл.
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yurchik07
Кто вырвал победу в матче с Пэлас??????!
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Bahodur Xisainov
Ответ Neron
Ван Биссака слабо сыграл?! Он сожрал Мартинелли начисто! Вот кто играл как всегда плохо, это обрубок - Антони! И бесполезный Вегорст! Лучше бы играли с Гарначо и Пеллистри, чем с Ваутом и Антони!!!
👍👍👍👍
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Okaka
Ответ Neron
Ван Биссака слабо сыграл?! Он сожрал Мартинелли начисто! Вот кто играл как всегда плохо, это обрубок - Антони! И бесполезный Вегорст! Лучше бы играли с Гарначо и Пеллистри, чем с Ваутом и Антони!!!
он говорит, что нужны замены, но у МЮ некем заменить старт
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R3DMate
Авторы блога о Юнайтед не в курсе, как сыграла команда на прошлой неделе? Или даже не перечитывают то, что постят? Даже не знаю, что хуже.
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+2
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sLp
В прошлом сезоне ничью с Пэлэс можно было принять за победу, но в этом сезоне благо не так, все таки команда набирает ход)) Биссака вчера не успел в первом голе, но в целом он провел же отличный матч, тоже самое скажу про Шоу)) Антони расстраивает, но надеюсь он наберет нужную форму. Понятно,что все знают сумму трансфера и ждут от него очень много, но по факту он не виноват,что за него столько заплатили.
+4
-1
+3
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a.barin1@mail.ru
Ответ Vezdexodof
Вырвали победу с пэлас? Серьёзно? Считаю автору нужно больше уделять внимания достоверности фактов.
Или проверять за гугл переводчиком. Кривые же фразы - по-русски так не говорят.
+1
0
+1
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Neron
Ван Биссака слабо сыграл?! Он сожрал Мартинелли начисто! Вот кто играл как всегда плохо, это обрубок - Антони! И бесполезный Вегорст! Лучше бы играли с Гарначо и Пеллистри, чем с Ваутом и Антони!!!
+21
-4
+17
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Mergen Durdumuradow
Ответ Мовлид Байсалуев
А я думал что в матче с Пэласом сыграли в ничью, оказывается вырвали победу
Да сыграли в ничью
0
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Wekil Halylow
Ответ Мовлид Байсалуев
А я думал что в матче с Пэласом сыграли в ничью, оказывается вырвали победу
После свистка на игре с Брайтонам поставили пенку . Может быт на игре с пэлесам поставили пенку но об этом знает тольно Рой
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0
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Vezdexodof
Вырвали победу с пэлас? Серьёзно?

Считаю автору нужно больше уделять внимания достоверности фактов.
+3
-1
+2
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Мовлид Байсалуев
А я думал что в матче с Пэласом сыграли в ничью, оказывается вырвали победу
+17
-2
+15
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