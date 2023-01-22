Рой Кин выделил четырех игроков «Юнайтед», проваливших матч с «Арсеналом». Он считает, что клубу не хватает глубины

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Одного вы не угадаете, если смотрели матч.

Рой Кин назвал четырех игроков «Ман Юнайтед», которых стоило заменить в матче с «Арсеналом».

Игра с канонирами имела важнейшее значение с турнирной точки зрения.

После игры Кин признал, что его бывшая команда отлично выглядит под руководством Эрика тен Хага, но назвал четырех игроков, которых голландец должен был заменить, чтобы добиться результата.

«Я думаю, что последние несколько дней были трудными – мы вырвали победу в матче с «Пэлас» и уступили сегодня, так что да, так выглядит усталость», – сказал эксперт Sky Sports.

«Юнайтед» был не в лучшем состоянии, но думается, что они могли бы удержать ничью, взять очко и двигаться дальше. Но мы видели, что в конце игры у нас на поле все еще был Шоу на левом защитнике. Уан-Биссака, Фред в опорной зоне, Мактомини – как будто «Юнайтед» не отошел от своих прошлых проблем.

Я не виню игроков, потому что это была тяжелая игра, и мы обязаны отдать должное «Арсеналу», но это была проверка реальностью. Я говорил это в последние несколько недель – «Юнайтед» не хватает глубины состава.

Сегодня нам не хватало важного игрока (Каземиро), но это игра, «Юнайтед» должен быть в состоянии справиться с этим, и когда все будет плохо – придется искать варианты на скамейке запасных. Это печально.

При всех потраченных деньгах «Юнайтед» их все еще недостаточно, и мы видели это сегодня в игре против «Арсенала», который летал по полю.

Я всегда был уверен, что «Манчестер Юнайтед» войдет в четверку лучших, и думаю, что они сделают это, а также попытаются выиграть Кубок, но с точки зрения борьбы за чемпионский титул, им еще предстоит поработать», – заявил Рой Кин.