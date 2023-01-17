Новости команд и возможные составы на матч «Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед»
В среду «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Кристал Пэлас».
Теоретически победа может вывести «красных дьяволов» на второе место в турнирной таблице АПЛ. Игра обещает быть захватывающей.
Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможные составы «Кристал Пэлас» и «МЮ» на предстоящий матч.
Новости команды
«Кристал Пэлас»
Джеймс Макартур и Натан Фергюсон травмированы и пропустят матч. Йоаким Андерсен получил повреждение в воскресной игре, его участие в матче находится под вопросом.
«Манчестер Юнайтед»
Ван де Бек, Далот, Санчо и Туанзебе травмированы, игроки точно не выйдут на поле против «Пэлас».
Маркус Рэшфорд и Антони Марсьяль могут пропустить матч, им предстоит провести дополнительные медицинские обследования.
Возможные составы
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