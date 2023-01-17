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Новости команд и возможные составы на матч «Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед»

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Диогу Далот Диогу Далот
Антони Марсьяль Антони Марсьяль
Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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В среду «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Кристал Пэлас».

Теоретически победа может вывести «красных дьяволов» на второе место в турнирной таблице АПЛ. Игра обещает быть захватывающей.

Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможные составы «Кристал Пэлас» и «МЮ» на предстоящий матч. 

Новости команды

«Кристал Пэлас»

Джеймс Макартур и Натан Фергюсон травмированы и пропустят матч. Йоаким Андерсен получил повреждение в воскресной игре, его участие в матче находится под вопросом.

«Манчестер Юнайтед» 

Ван де Бек, Далот, Санчо и Туанзебе травмированы, игроки точно не выйдут на поле против «Пэлас».

Маркус Рэшфорд и Антони Марсьяль могут пропустить матч, им предстоит провести дополнительные медицинские обследования.

Возможные составы

Какой прогноз даете на эту встречу?

2 комментария

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Ronny92
Каземиро и Фред не выйдут на 90%, у каждого последний горчичник до пропуска следующего матча, они будут нужны с Арсеналом
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Леонид Ботвинник
Необходим настрой на игру. Она не менее важна, чем дерби. Есть смысл выпустить Ваута и поберечь Маркуса для Арсенала.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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