Новости команд и возможные составы на матч «Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед»

В среду «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Кристал Пэлас».

Теоретически победа может вывести «красных дьяволов» на второе место в турнирной таблице АПЛ. Игра обещает быть захватывающей.

Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможные составы «Кристал Пэлас» и «МЮ» на предстоящий матч.

Новости команды

«Кристал Пэлас»

Джеймс Макартур и Натан Фергюсон травмированы и пропустят матч. Йоаким Андерсен получил повреждение в воскресной игре, его участие в матче находится под вопросом.

«Манчестер Юнайтед»

Ван де Бек, Далот, Санчо и Туанзебе травмированы, игроки точно не выйдут на поле против «Пэлас».

Маркус Рэшфорд и Антони Марсьяль могут пропустить матч, им предстоит провести дополнительные медицинские обследования.

Возможные составы

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