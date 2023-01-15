«Я знаю его с 16 лет»: Вегорст начал тренироваться с «МЮ», Тен Хаг подчеркивает его главное качество
Ваут Вегорст в воскресенье тренировался со своими новыми товарищами по команде в «Манчестер Юнайтед». Тен Хаг подчеркнул его качества в интервью.
«Я думаю, что он удивлял в каждом клубе, где он был, кроме «Бернли» — я слежу за ним долгое время, на протяжении всей его карьеры.
Я знаю его с 16 лет, и везде, где он был, он удивлял».
Да, конечно, он — игрок, за которым я следил. Он показал, что может что-то добавить или что-то усилить. У него невероятный менталитет. Даже в обороне он может повысить уровень команды».
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