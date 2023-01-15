«Я знаю его с 16 лет»: Вегорст начал тренироваться с «МЮ», Тен Хаг подчеркивает его главное качество

Ваут Вегорст в воскресенье тренировался со своими новыми товарищами по команде в «Манчестер Юнайтед». Тен Хаг подчеркнул его качества в интервью.

«Я думаю, что он удивлял в каждом клубе, где он был, кроме «Бернли» — я слежу за ним долгое время, на протяжении всей его карьеры.

Я знаю его с 16 лет, и везде, где он был, он удивлял».