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«Я знаю его с 16 лет»: Вегорст начал тренироваться с «МЮ», Тен Хаг подчеркивает его главное качество

Ваут Вегорст Ваут Вегорст
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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Ваут Вегорст в воскресенье тренировался со своими новыми товарищами по команде в «Манчестер Юнайтед». Тен Хаг подчеркнул его качества в интервью.

«Я думаю, что он удивлял в каждом клубе, где он был, кроме «Бернли» — я слежу за ним долгое время, на протяжении всей его карьеры.

Я знаю его с 16 лет, и везде, где он был, он удивлял».

Да, конечно, он — игрок, за которым я следил. Он показал, что может что-то добавить или что-то усилить. У него невероятный менталитет. Даже в обороне он может повысить уровень команды».

3 комментария

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Мистер Робот
Чуйка подсказывает, что Ваут десяточку мячей положит до лета. А летом Кейна бы конечно взять, ценник бы не кусался только, попылить сезона 3-4 Харри ещё сможет.
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Никита Самарин
Здесь и сейчас должен помочь, а летом надо искать более сильного форварда.
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Руслан Чесебиев
Надеюсь он будет угрозой для соперника на втором этаже.
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