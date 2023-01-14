Этого парня не остановить. Рэшфорд забил «Сити» и повторил достижение Роналду, которое держалось 15 лет

«Красные дьяволы» одержали волевую победу в манчестерском дерби. На мяч Грилиша ответил Фернандеш, а на 82-й минуте Рэшфорд забил победный гол «Юнайтед». Посмотрите:

Поразив ворота «Сити», Маркус стал первым игроком «МЮ», забившим в семи матчах подряд во всех соревнованиях после Криштиану Роналду. Португалец достиг этой отметки в апреле 2008 года.

27 из 67 голов Рэшфорда в Премьер-лиге стали победными. Это самый высокий показатель среди игроков, забивших более 50 голов в АПЛ за всю истории турнира (40,3%).

Блестящую голевую передачу Маркусу отдал Гарначо. Таким образом Алехандро стал самым молодым ассистентом в истории манчестерского дерби. Аргентинец отдал голевую в 18 лет и 197 дней.

Ну что за команда у Тен Хага!