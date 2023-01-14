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Этого парня не остановить. Рэшфорд забил «Сити» и повторил достижение Роналду, которое держалось 15 лет

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
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Алехандро Гарначо Алехандро Гарначо
Футбол Футбол

«Красные дьяволы» одержали волевую победу в манчестерском дерби. На мяч Грилиша ответил Фернандеш, а на 82-й минуте Рэшфорд забил победный гол «Юнайтед». Посмотрите:

Поразив ворота «Сити», Маркус стал первым игроком «МЮ», забившим в семи матчах подряд во всех соревнованиях после Криштиану Роналду. Португалец достиг этой отметки в апреле 2008 года. 

27 из 67 голов Рэшфорда в Премьер-лиге стали победными. Это самый высокий показатель среди игроков, забивших более 50 голов в АПЛ за всю истории турнира (40,3%). 

Блестящую голевую передачу Маркусу отдал Гарначо. Таким образом Алехандро стал самым молодым ассистентом в истории манчестерского дерби. Аргентинец отдал голевую в 18 лет и 197 дней.

Ну что за команда у Тен Хага!

6 комментариев

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Greenalem
Роналду вроде бы какие-то игры пропускал между голами. Если же брать участие в 7 матчах подряд и гол в каждом из них, то последний раз такое делал ван Нистелрой в 2003 году)
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Эксперт со спортса
Вперёд мю 💪
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Тимур Бадыров
Очень и очень похвально, первый тайм шахматная партия, проскакивало нервозность у игроков. Второй тайм игра вскрылась. Тен Хаг показывает стойкость духа и трезвый ум
Вперёд Юнайтед!!!
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Алексей Максимов
Спасибо автору за статью:)
+3
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+3
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Алексей Максимов
Реш продолжай в том же духе🔥🔥🔥🔥
+5
0
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Адилжан Иманкулов
Наш босс нашёл свою игру так держать
+9
0
+9
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