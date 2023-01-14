Сможет ли Вегорст сыграть против «Сити»? Вы спрашивали – мы отвечаем

Ваут Вегорст был официально представлен в качестве нового игрока «Манчестер Юнайтед» в пятницу вечером после того, он перешел в клуб на правах аренды из «Бернли».

К сожалению, помочь своей новой команде в манчестерском дерби голландец не сможет.

«Манчестер Юнайтед» должен был зарегистрировать Ваута до полудня в пятницу, чтобы он сыграл в субботу.

Поскольку «красным дьяволам» это не удалось, Вегорсту придется подождать как минимум до среды, когда у команды Эрика тен Хага запланирован матч с «Кристал Пэлас».