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Сможет ли Вегорст сыграть против «Сити»? Вы спрашивали – мы отвечаем

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Ваут Вегорст Ваут Вегорст
Футбол Футбол

Ваут Вегорст был официально представлен в качестве нового игрока «Манчестер Юнайтед» в пятницу вечером после того, он перешел в клуб на правах аренды из «Бернли».

К сожалению, помочь своей новой команде в манчестерском дерби голландец не сможет.

«Манчестер Юнайтед» должен был зарегистрировать Ваута до полудня в пятницу, чтобы он сыграл в субботу.

Поскольку «красным дьяволам» это не удалось, Вегорсту придется подождать как минимум до среды, когда у команды Эрика тен Хага запланирован матч с «Кристал Пэлас».

2 комментария

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Mark Malik
Тен Хаг так-то ещё вчера сказал, что не сыграет 😅
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Семен Можуков
🤦🏽‍♂️
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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