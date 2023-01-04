Видео дня: шикарная презентация Роналду в Саудовской Аравии, Джорджина была в хиджабе
«Аль-Наср» официально представил Криштиану Роналду 25-тысячной толпе в Эр-Рияде.
Португальца сопровождали его дети и будущая жена Джорджина Родригес, одетая в хиджаб в знак уважения к исламской вере.
All love to @Cristiano’s family 🙏💛 pic.twitter.com/FXAV052f3A— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 3, 2023
Однако это не первый раз, когда Джорджина носит хиджаб. Вот кадры с церемонии вручения наград Globe Soccer Awards, состоявшейся в Дубае около двух лет назад.
Просто платок)