Видео дня: шикарная презентация Роналду в Саудовской Аравии, Джорджина была в хиджабе

«Аль-Наср» официально представил Криштиану Роналду 25-тысячной толпе в Эр-Рияде.

Португальца сопровождали его дети и будущая жена Джорджина Родригес, одетая в хиджаб в знак уважения к исламской вере.

Однако это не первый раз, когда Джорджина носит хиджаб. Вот кадры с церемонии вручения наград Globe Soccer Awards, состоявшейся в Дубае около двух лет назад.