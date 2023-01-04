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Видео дня: шикарная презентация Роналду в Саудовской Аравии, Джорджина была в хиджабе

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«Аль-Наср» официально представил Криштиану Роналду 25-тысячной толпе в Эр-Рияде.

Португальца сопровождали его дети и будущая жена Джорджина Родригес, одетая в хиджаб в знак уважения к исламской вере.

Однако это не первый раз, когда Джорджина носит хиджаб. Вот кадры с церемонии вручения наград Globe Soccer Awards, состоявшейся в Дубае около двух лет назад.

 

8 комментариев

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Нургалиев Разрешил
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Prognoolees
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Александр Самбур
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Вот накой опять драконить дро ч$ ров?они же ща все обдзюбят!
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Леонид Ботвинник
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Опять это здесь . Похоже семейный сайт Роналду.
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GerbertS
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Спасибо за тег. очень актуальная новость про Реал..
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Евгений Кофанов
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Ответ Андрей Тишкович
Джоржину в хиджаб... сыновей обрезал максимально подготовился к арабам
Ценности страны в которой играешь нужно уважать
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Евгений Кофанов
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Вышел на презентацию с детьми 👍 Молодчик ,семьянин 👍
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Андрей Тишкович
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Джоржину в хиджаб... сыновей обрезал максимально подготовился к арабам
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ZA.RMA
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Извиняюсь за дотошность, но это не хиджаб..далеко не хиджаб)

Просто платок)
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