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«Срочно дайте ему новый контракт!» Болельщики «МЮ» впечатлены прогрессом Далота под руководством Тен Хага

Диогу Далот Диогу Далот
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Португалия покинула чемпионат мира на стадии 1/4 финала. Подопечные Сантуша уступили марокканцам со счетом 0:1.

Издание Manchester Evening News сообщило, что Диогу Далот вернулся в расположение «МЮ» всего через шесть дней после вылета его сборной с Мундиаля. Португалец хочет быть готовым к матчу Кубка лиги против «Бернли». Встреча состоится 21 декабря.

Новость о возвращении Далота к тренировкам с «Юнайтед» очень впечатлила болельщиков. Вот что они пишут в соцсетях:

💭 «Этот чувак точно хочет, чтобы Уан-Биссака никогда не попал в основу команды».

💭 «Просто потрясающе! Надеюсь, у Далота нет и не будет травм. Диогу поставил жирный крест на карьере Уан-Биссаки».

💭 «Срочно дайте ему новый контракт! Далот развивается с безумной скоростью при Тен Хаге».

💭 «Он так сфокусирован на том, чтобы прогрессировать под руководством Тен Хага».

💭 «Если честно, я очень впечатлен его поступком. Не каждый будет прерывать свой отпуск после вылета с ЧМ, чтобы скорее присоединиться к клубу. Это доказывает, что Далот – настоящий профессионал».

💭 «Мы должны удержать этого парня в команде любой ценой! Уан-Биссака с ним никогда не сравнится».      

Что думаете? Далот действительно заслужил новый контракт с «Юнайтед»? 

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