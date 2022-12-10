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Эланга и Гарначо – худшие: оценки игроков «МЮ» за товарищеский матч против «Бетиса»

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Пока некоторые игроки «МЮ» защищают честь своих стран на чемпионате мира, футболисты, оставшиеся в Манчестере, приняли участие в товарищеском матче против испанского «Бетиса».  

Вот таким составом «красные дьяволы» должны были выйти на игру. Но перед самым стартом встречи вместо Ван де Бека на поле в появился воспитанника академии Исак Хансен-Ороэн.

Счет в матче был открыт на 49-й минуте. Игроки «Бетиса» обманули защиту «Юнайтед» и Набиль Фекир без особых сложностей забил. Больше в этой встрече голов не было.

Оценки игроков «МЮ» за матч против «Бетиса» по версии издания 90 min:

Основной состав

Де Хеа – 6/10;

Уан-Биссака – 6/10; 

Теден Менджи – провел на поле слишком мало времени;

Виктор Линделеф – 7/10;

Брэндон Уильямс – 7/10;

Скотт Мактомини – 5/10; 

Зидан Икбал – 7/10;

Исак Хансен-Ороэн – 6/10;

Энтони Эланга – 5/10;

Алехандро Гарначо – 5/10;

Антони Марсьяль – 6/10;

Игроки замены

Смотрели ли вы эту встречу? Как вам игра «Юнайтед»? 

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