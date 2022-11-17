Роналду считает, что Фергюсон и фанаты «МЮ» всегда будут на его стороне

В этом сезоне дела Роналду в «Манчестер Юнайтед» идут не самым лучшим образом.

При этом сам Криштиану уверен, что фанаты «красных дьяволов» его поддерживают и будут поддерживать. Об этом португалец рассказал в интервью Пирсу Моргану:

«Я уже говорил, что фанаты всегда будут на моей стороне, всегда будут в моем сердце. Когда я выхожу на улицы, я вижу любовь, страсть, которые люди испытывают ко мне, уважение. Я надеюсь, они никогда не забудут то, что я делал и буду делать. Не только в прошлом, но и в настоящем.

Манчестер всегда будет на моей стороне, болельщики всегда будут на моей стороне: не имеет значения, что произойдет. И я ценю любовь, которую чувствую от них постоянно. Так будет даже когда я закончу играть. И когда они меня критикуют, они остаются в моем сердце. Надеюсь, мы с ними скоро увидимся».

Криштиану также отметил, что и сэр Алекс Фергюсон всегда находится на стороне португальца:

«Я не разговаривал с ним (Фергюсоном ― прим. ред.) около месяца, но он всегда на моей стороне. И он знает лучше всех, что клуб сбился с верного пути. Он знает, что клуб достоин большего. Это знают все».

Согласны с Криштиану в том, что «Юнайтед» идет не по тому пути? Делитесь мнением в комментариях.