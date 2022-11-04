«Это был бы суперматч». Пол Скоулз рассказал, кого хочет видеть соперником «МЮ» в плей-офф Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» вышел из группы со второго места и будет вынужден играть в плей-офф Лиги Европы против команды, которая выбыла из Лиги чемпионов.

Пол Скоулз рассказал, кого бы он хотел видеть соперником «Юнайтед» на следующем этапе турнира.

«Я бы хотел, что они сыграли с «Барсой». Была бы классная атмосфера суперматча, кроме того, я думаю, что «МЮ» может их обыграть».

«Барселона» - отличная команда, возможно единственный соперник, которого клуб предпочел бы избежать – именно поэтому мне так хочется сыграть против них. Но у меня есть предчувствие, что «МЮ» достанется «Аякс».

«Я думаю, что против других команд у «Юнайтед» есть все шансы на победу: у «Севильи» большой опыт, «Ювентус» — топ-клуб, но у них проблемы».

«Красные дьяволы» почти гарантированно столкнутся с серьезным соперником в плей-офф Лиги Европы – ждать осталось недолго, жеребьевка состоится уже в понедельник.