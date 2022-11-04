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📹В сети завирусилось видео: Гарначо просит у Роналду разрешения использовать его жест, чтобы отпраздновать дебютный гол за «МЮ»

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Алехандро Гарначо Алехандро Гарначо
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Главный герой матча «Реал Сосьедад» – «МЮ» Алехандро Гарначо попросил у Криштиану Роналду разрешение отпраздновать свой забитый гол в стиле португальца.

Для 18-летнего футболиста вчерашний вечер стал особенным, он не только забил свой дебютный гол, но и сделал это с передачи Роналду. Отправив мяч в сетку ворот соперника, Гарначо решил посвятить гол своему кумиру, повторив теперь уже знаменитое празднование Криштиану, которое он впервые исполнил, забив 700-й гол в карьере против «Эвертона».

Болельщикам на стадионе удалось запечатлеть момент, когда юный футболист просит разрешения Роналду использовать его жест, видео стало вирусным в социальных сетях:

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