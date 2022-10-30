Андреас Перейра расплакался после победы «Фламенго» в Кубке Либертадорес. Год назад из-за него команда проиграла

Бывшая звезда «Челси» и «Арсенала» Давид Луис выиграл с "Фламенго" Копа Либертадорес. После игры он позвонил экс-игроку "МЮ" Андреасу Перейре, который прошлый год провел в аренде в бразильском клубе.

Луис опубликовал снимок экрана, на котором нынешний полузащитник «Фулхэма» не смог сдражать слез.

Давид подписал пост: «Ты чемпион, брат, мы тебя любим».

Прошлый сезон Перейра провел в аренде во «Фламенго», и именно его ошибка в прошлогоднем финале стоила им Кубка Либертадорес против «Палмейрас».

Он сделал неудачную передачу назад вратарю, позволив "Палмейрас" забить победный гол.

Полузащитник не был забыт своими старыми товарищами по команде.

Габриэль Барбоза забил единственный гол в игре, они обыграли "Атлетико Паранаэнсе" со счетом 1:0 в бразильском финале.