Каземиро – лучший: сравниваем бразильца с сильнейшими опорниками АПЛ

Каземиро зарекомендовал себя, как один из ключевых игроков для Эрика тен Хага в этом сезоне. Согласно статистике, предоставленной Manchester Eveninng News, 30-летний футболист превосходит лучших полузащитников АПЛ.

У него самый высокий средний показатель успешных защитных действий в среднем за 90 минут (16,3). Таким образом, Каземиро обошел Бубакара Камара из «Астон Виллы» (16) и своего одноклубника Скотта МакТомини (15,2). У бразильца также преимущество по перехватам (7,5), Мактомини второй – (7,1).

Если говорить о Деклане Райсе, которого «МЮ» ранее хотел подписать, то их статистика с Каземиро схожа, но игрок «МЮ» оказался сильнее Райса по ключевым показателям: он восстановил больше мячей на половине поля соперника, сделал больше перехватов и больше отыграл в обороне.

Каземиро пополнил ряды «Юнайтед» за 70 млн фунтов – не дешевый трансфер, но стоивший своих денег.