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Далот защищает Антони после критики его финта: «Мы рады, что у нас есть такой игрок»

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Диогу Далот Диогу Далот
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Диогу Далот защищает своего товарища по команде - Антони. 

«Он хочет немного развлечься в своей игре. Это часть его манеры игры», – объяснил Диого Далот, обсуждая вращение Антония с мячом во время победы над тираспольским «Шерифом» со счетом 3:0.

«Мы рады, что с нами Антони, он фантастический игрок, и я уверен, что его техника и дриблинг помогут нам.

Мы не должны слишком зацикливаться на том, что он сделал, это просто часть его игры. Мы рады, что у нас есть такой игрок».

Антони достойно начал свою карьеру в Манчестере, забив три гола в премьер-лиге.

Антони исполнил странный финт с «Шерифом». Его раскритиковали Скоулз и Харгривз – даже Тен Хаг не спешит заступаться

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