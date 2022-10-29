Далот защищает Антони после критики его финта: «Мы рады, что у нас есть такой игрок»
Диогу Далот защищает своего товарища по команде - Антони.
«Он хочет немного развлечься в своей игре. Это часть его манеры игры», – объяснил Диого Далот, обсуждая вращение Антония с мячом во время победы над тираспольским «Шерифом» со счетом 3:0.
«Мы рады, что с нами Антони, он фантастический игрок, и я уверен, что его техника и дриблинг помогут нам.
Мы не должны слишком зацикливаться на том, что он сделал, это просто часть его игры. Мы рады, что у нас есть такой игрок».
Антони достойно начал свою карьеру в Манчестере, забив три гола в премьер-лиге.
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