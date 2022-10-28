«Я боялся его до смерти». Бывший голкипер «МЮ» отказался идти на обед домой к Рою Кину

Рой Кин провел на «Олд Траффорд» 12 лет и был капитаном команды с 1997 по 2005 год. Он требовал максимум усилий от каждого футболиста на каждой тренировке. Кин был воплощением сэра Алекса Фергюсона на поле, отчасти поэтому вдвоем они выиграли 17 трофеев.

Темперамент Кина был известен всем, но он желал своим товарищам по команде только хорошего. Тим Ховард узнал об этом, когда оказался в «МЮ» в 2003 году.

Ховард перешел в «МЮ» из «Нью-Йорк Рэд Буллс» и никогда не сталкивался с таким игроком, как Рой Кин. В подкасте Бена Фостера Fozcast, Ховард рассказал о своем опыте на «Олд Траффорд».

«Если говорить о выдающимся игроке, то я ни до, ни после не видел такого, как Рой Кин – настоящий капитан, он просто был из другого теста».

«Как и большинство футболистов, я боялся его, уже потом я понял, что он невероятный человек».

Ховард переехал из США и в какой-то момент остался без жены, поэтому Кин попытался протянуть ему оливковую ветвь.

«Когда я только переехал, то моя жена ненадолго вернулась в США, так что я был сам по себе пару недель, и Кин предложил зайти к нему на обед. Я выдумал оправдание, чтобы отказаться, потому что боялся его до смерти и не был готов идти к нему домой. Хотя на самом деле для него была просто очень важна команда», - воспоминает Ховард.

Во время своего пребывания в «МЮ» Тим Ховард выиграл Кубок Англии в 2004 и Кубок Лиги в 2006 году. Он присоединился к «Эвертону» на правах аренды, а в 2007 году подписал с ними постоянный контракт.