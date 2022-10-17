«Именно он привел меня в клуб». Давид Де Хеа объяснил, почему только сэр Алекс мог вручить ему награду за 500 матчей в «МЮ»

Матч «МЮ» с «Ньюкаслом» (0-0) стал 500-м для Давида Де Хеа. Перед игрой сэр Алекс Фергюсон вручил голкиперу памятную награду.

«Это самый правильный человек для награждения», - заявил Давид.

«Именно сэр Алекс привел меня в клуб, поверил в меня – так что здорово было получить награду на переполненном «Олд Траффорд» из рук сэра Алекса – это очень важный момент для меня».

«Я горжусь тем, что провел 500 игр за «Юнайтед», рад, что в юбилейном матче не пропустил. Конечно, было бы лучше, если бы мы забили, но ощущения все равно отличные».

Напомним, что Давид Де Хеа перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Атлетико» в 2011 году, чтобы заменить легендарного Эдвина ван дер Сара.