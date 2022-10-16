«Не думаю, что «Юнайтед» выиграет»: Крис Саттон сделал прогноз на матч с «Ньюкаслом»
Крис Саттон не верит в победу "МЮ" над "Ньюкаслом".
Бывший нападающий «Челси» и сборной Англии Крис Саттон сказал: «Я не думаю, что «Манчестер Юнайтед » выиграет этот матч. Вопрос только в том, возьмет ли «Ньюкасл» три очка или только одно?
Дело не в том, что я не чувствую, что «Манчестер Юнайтед» добился прогресса под руководством Эрика тен Хага, потому что он прогрессирует. Мне просто нравится «Ньюкасл».
Они забили девять голов в последних двух матчах. Я не думаю, что босс «Сорок» Эдди Хоу изменит свой подход на «Олд Траффорд», потому что это не его стиль. Это должно сделать ситуацию более открытой».
В воскресенье «Манчестер Юнайтед» примет «Ньюкасл» в 16.00 МСК.
"Сороки" отстают от команды Тен Хаг всего на одно очко в таблице, набрав 14 очков в девяти играх.
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