«Не думаю, что «Юнайтед» выиграет»: Крис Саттон сделал прогноз на матч с «Ньюкаслом»

Крис Саттон не верит в победу "МЮ" над "Ньюкаслом".

Бывший нападающий «Челси» и сборной Англии Крис Саттон сказал: «Я не думаю, что «Манчестер Юнайтед » выиграет этот матч. Вопрос только в том, возьмет ли «Ньюкасл» три очка или только одно?

Дело не в том, что я не чувствую, что «Манчестер Юнайтед» добился прогресса под руководством Эрика тен Хага, потому что он прогрессирует. Мне просто нравится «Ньюкасл».

Они забили девять голов в последних двух матчах. Я не думаю, что босс «Сорок» Эдди Хоу изменит свой подход на «Олд Траффорд», потому что это не его стиль. Это должно сделать ситуацию более открытой».

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» примет «Ньюкасл» в 16.00 МСК.