Вратарь «Омонии» поделился эмоциональным посланием после матча. Оказывается, он фанат «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Омонию» со счетом 1:0 в Лиге Европы в четверг, но именно Фрэнсис Узохо покорил все сердца.

Узохо болеет за «Юнайтед», и выступление перед болельщиками «Олд Траффорд» много значило для него.