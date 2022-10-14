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Вратарь «Омонии» поделился эмоциональным посланием после матча. Оказывается, он фанат «МЮ»

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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Омонию» со счетом 1:0 в Лиге Европы в четверг, но именно Фрэнсис Узохо покорил все сердца.

Вратарь «Омонии» сделал поразительные 12 сейвов.

Узохо болеет за «Юнайтед», и выступление перед болельщиками «Олд Траффорд» много значило для него.

После игры он написал в Твиттере: «Сегодня моя мечта осуществилась. Я никогда не забуду эту ночь на «Олд Трафорд». GGMU IN HRIST ALONE».

На это официальный аккаунт «Юнайтед» ответил: «Респект вашему сегодняшнему выступлению, всего наилучшего в оставшейся части сезона».

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