Вратарь «Омонии» поделился эмоциональным посланием после матча. Оказывается, он фанат «МЮ»
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Омонию» со счетом 1:0 в Лиге Европы в четверг, но именно Фрэнсис Узохо покорил все сердца.
Вратарь «Омонии» сделал поразительные 12 сейвов.
Узохо болеет за «Юнайтед», и выступление перед болельщиками «Олд Траффорд» много значило для него.
После игры он написал в Твиттере: «Сегодня моя мечта осуществилась. Я никогда не забуду эту ночь на «Олд Трафорд». GGMU IN HRIST ALONE».
Today my dream came through 🙏🏽 Old traford I will never forget tonight ❤️ GGMU ❤️ IN CHRIST ALONE 🙏🏽@ManUtd pic.twitter.com/P3BTuFi209— UZOHO FRANCIS ,M.O.N (@Uzohof) October 13, 2022
На это официальный аккаунт «Юнайтед» ответил: «Респект вашему сегодняшнему выступлению, всего наилучшего в оставшейся части сезона».
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