«Он должен быть в форме»: Тен Хаг бросает вызов Ван де Беку

Эрик Тен Хаг бросает вызов Ван де Беку, который даже с голландским тренером не может попасть в основу.

Отвечая на вопрос о нехватке игрового времени у Донни ван де Бека, Эрик тен Хаг сказал журналистам: «Он должен быть в хорошей форме. Очевидно, что это недостаток.