«Он должен быть в форме»: Тен Хаг бросает вызов Ван де Беку
Эрик Тен Хаг бросает вызов Ван де Беку, который даже с голландским тренером не может попасть в основу.
Отвечая на вопрос о нехватке игрового времени у Донни ван де Бека, Эрик тен Хаг сказал журналистам: «Он должен быть в хорошей форме. Очевидно, что это недостаток.
Сейчас он здесь два с половиной года. У него была предсезонка, все было нормально, у него появятся шансы».
Когда он вышел против «Брайтона», он вышел на замену и показал себя очень хорошо.
Теперь он должен снова набрать форму и бороться за свою позицию».
Голландский полузащитник был второстепенной фигурой с тех пор, как присоединился к команде летом 2020 года. Даже при Тен Хаге, который работал с ним в «Аяксе», Донни, похоже, не может найти свою игру.
25-летний футболист был отдан в аренду в «Эвертон» в начале этого года. Там он пережил травму и в конце концов вернулся на «Олд Траффорд».
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