United Tweets
Блог

«Он должен быть в форме»: Тен Хаг бросает вызов Ван де Беку

Клубы
Донни ван де Бек Донни ван де Бек
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Эрик Тен Хаг бросает вызов Ван де Беку, который даже с голландским тренером не может попасть в основу. 

Отвечая на вопрос о нехватке игрового времени у Донни ван де Бека, Эрик тен Хаг сказал журналистам: «Он должен быть в хорошей форме. Очевидно, что это недостаток.

Сейчас он здесь два с половиной года. У него была предсезонка, все было нормально, у него появятся шансы».

Когда он вышел против «Брайтона», он вышел на замену и показал себя очень хорошо.

Теперь он должен снова набрать форму и бороться за свою позицию».

Голландский полузащитник был второстепенной фигурой с тех пор, как присоединился к команде летом 2020 года. Даже при Тен Хаге, который работал с ним в «Аяксе», Донни, похоже, не может найти свою игру.

25-летний футболист был отдан в аренду в «Эвертон» в начале этого года. Там он пережил травму и в конце концов вернулся на «Олд Траффорд».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные